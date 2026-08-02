Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на мрежи, поједини дијелови Бањалуке сутра ће привремено остати без напајања електричном енергијом, саопштено је из "Електрокрајине".
Искључења су предвиђена у периоду од 08:00 до 12:00 часова.
У овом временском интервалу редукцијом ће бити обухваћени дијелови улица Којића пут, Милана Цвијетића и Милана Мирића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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