Оштећен главни цјевовод: Поткозарска села и даље без воде

Због оштећења главног цјевовода током извођења радова на ауто-путу јутрос није пуштена вода према поткозарским селима, иако је то било планирано у оквиру контролисане испоруке, саопштено је из бањалучког Водовода.

Како су навели, током радова на ауто-путу дошло је до прекида главне цијеви, што је изазвало додатне проблеме у водоснабдијевању.

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"Екипе су одмах упућене на терен и раде на санацији квара. Вода ће бити пуштена по завршетку радова, а до тада ћемо учинити све да у резервоару надокнадимо количину воде коју смо на овај начин изгубили", саопштено је из Водовода.