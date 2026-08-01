Logo

Оштећен главни цјевовод: Поткозарска села и даље без воде

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 12:00

Коментари:

2
Оштећен главни цјевовод, поткозарска села и даље без воде
Фото: Screenshot / Facebook

Због оштећења главног цјевовода током извођења радова на ауто-путу јутрос није пуштена вода према поткозарским селима, иако је то било планирано у оквиру контролисане испоруке, саопштено је из бањалучког Водовода.

Како су навели, током радова на ауто-путу дошло је до прекида главне цијеви, што је изазвало додатне проблеме у водоснабдијевању.

Пожар Чирлук

БиХ

Ватра се проширила на територију Читлука

"Екипе су одмах упућене на терен и раде на санацији квара. Вода ће бити пуштена по завршетку радова, а до тада ћемо учинити све да у резервоару надокнадимо количину воде коју смо на овај начин изгубили", саопштено је из Водовода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вода

Водоснабдијевање

Бањалука

несташица воде

Водовод Бањалука

Коментари (2)

Више из рубрике

Црвено свјетло на семафору за пјешаке.

Бања Лука

Бањалучани, опрез: Уклањају се семафори на прометној раскрсници

20 ч

0
Оштећена степеница код Синеплекса Палас

Бања Лука

Одлазак у кино ризик за Бањалучане, надлежни игноришу проблем

1 д

0
Медвјед

Бања Лука

Све снимљено: Медвјед прошетао улицом код Бањалуке

1 д

1
Снимак Бањалуке из ваздуха

Бања Лука

Инспекција стопирала регулационе планове у Бањалуци јер су рађени мимо закона

1 д

0

  • Најновије

16

03

У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

15

50

Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

15

48

Додик објавио снимак бербе: Шљива је симбол српства

15

37

Скоро 200.000 људи се вратило кући након пожара у Француској

15

32

Чудо на Викторијином језеру: На овом острву живи чак 500 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима