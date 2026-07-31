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Одлазак у кино ризик за Бањалучане, надлежни игноришу проблем

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 15:48

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Оштећена степеница код Синеплекса Палас
Фото: БЛ Портал

Одлазак у кино, тачније Синеплекс Палас, могао би да представља прави ризик за Бањалучане због оштећења на степеницама, а које надлежни дуже вријеме игноришу.

Бањалучани који свакодневно користе пролаз према великом маркету и биоскопу, треба добро да пазе како ходају.

Једна од степеница потпуно је уништена, па један погрешан корак може имати озбиљне посљедице.

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Ријеч је о локацији којом свакодневно прође на стотине суграђана, а посебан опрез неопходан је у вечерњим часовима.

Забринутост не крију ни пролазници које су новинари затекли на овој локацији.

"Срамота је да у самом центру града, на корак од биоскопа и шеталишта, мјесецима стоји оваква рупа. Прошле седмице сам гледао старију жену која је запела на овај одваљени бетон и умало пала. Ноћу се ово готово и не види. Зар неко треба озбиљно да се повриједи па да се сјете да замијене једну обичну плочу?“, огорчен је Бањалучанин кога је екипа "БЛ Портала" затекла у пролазу.

Игнорисање проблема

Поводом овог проблема, редакција поменутог сајта реаговала је прије више од 20 дана.

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Градску управу Бањалука тада су питали када је планирана санација овог степеништа, али одговор до данас није стигао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Кино Палас

Оштећење

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