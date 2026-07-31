Одлазак у кино ризик за Бањалучане, надлежни игноришу проблем

Аутор:АТВ редакција
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Одлазак у кино, тачније Синеплекс Палас, могао би да представља прави ризик за Бањалучане због оштећења на степеницама, а које надлежни дуже вријеме игноришу.
Бањалучани који свакодневно користе пролаз према великом маркету и биоскопу, треба добро да пазе како ходају.
Једна од степеница потпуно је уништена, па један погрешан корак може имати озбиљне посљедице.
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Ријеч је о локацији којом свакодневно прође на стотине суграђана, а посебан опрез неопходан је у вечерњим часовима.
Забринутост не крију ни пролазници које су новинари затекли на овој локацији.
"Срамота је да у самом центру града, на корак од биоскопа и шеталишта, мјесецима стоји оваква рупа. Прошле седмице сам гледао старију жену која је запела на овај одваљени бетон и умало пала. Ноћу се ово готово и не види. Зар неко треба озбиљно да се повриједи па да се сјете да замијене једну обичну плочу?“, огорчен је Бањалучанин кога је екипа "БЛ Портала" затекла у пролазу.
Поводом овог проблема, редакција поменутог сајта реаговала је прије више од 20 дана.
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Градску управу Бањалука тада су питали када је планирана санација овог степеништа, али одговор до данас није стигао.
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