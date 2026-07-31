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Трамп: САД ће завршити као Сеута ако Демократе побједе

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 16:37

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**Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.**
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп оцијенио је ситуацију у Сеути као "страшну" и упозорио да ће његова земља доживјети исто ако Демократе побједе на предсједничким изборима 2028. године.

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"Страшно је. Сјетите се те слике. Такви ћемо бити за три године ако погрешна страна побједи", рекао је Трамп за Фокс њуз.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Мигрантска криза у Сеути

Мигранти

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