Трамп: САД ће завршити као Сеута ако Демократе побједе

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп оцијенио је ситуацију у Сеути као "страшну" и упозорио да ће његова земља доживјети исто ако Демократе побједе на предсједничким изборима 2028. године.
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"Страшно је. Сјетите се те слике. Такви ћемо бити за три године ако погрешна страна побједи", рекао је Трамп за Фокс њуз.
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