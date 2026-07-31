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Објављен језив снимак: Питон прогутао човјека

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 15:13

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Питон прогутао човјека
Фото: Screenshot

Четрдесетогодишњи мушкарац погинуо је у једном селу у Индонезији након што га је, према наводима локалних власти, напао и усмртио питон дуг око седам метара.

Према писању локалних медија, Хасим Лумбесy се у ноћи 27. јула враћао кући кроз шумско подручје након боравка у једном угоститељском објекту.

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Вјерује се да га је змија напала у раним јутарњим сатима, угризла за ногу и потом савладала.

Његов нестанак пријављен је полицији, након чега су чланови породице, пријатељи и мјештани организовали потрагу. Током претраге пронађени су његови лични предмети и трагови крви, а недалеко од тог мјеста уочен је велики питон с неуобичајено надутим тијелом.

Мјештани су, уз помоћ полицијских службеника, усмртили змију, а након што су отворили њен желудац пронашли су тијело несталог мушкарца.

Полиција је потврдила да је жртва преминула на мјесту догађаја, а тијело је потом враћено породици ради укопа.

Напади питона са смртним исходом на људе веома су ријетки, али су раније забиљежени у Индонезији, гдје живе неки од највећих мрежастих питона на свијету.

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Већина таквих случајева догађа се у руралним подручјима, гдје људи раде у шумама или на плантажама и чешће долазе у контакт с овим великим змијама.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Питон

Змија

Индонезија

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