Објављен језив снимак: Питон прогутао човјека

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетогодишњи мушкарац погинуо је у једном селу у Индонезији након што га је, према наводима локалних власти, напао и усмртио питон дуг око седам метара.
Према писању локалних медија, Хасим Лумбесy се у ноћи 27. јула враћао кући кроз шумско подручје након боравка у једном угоститељском објекту.
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Вјерује се да га је змија напала у раним јутарњим сатима, угризла за ногу и потом савладала.
Његов нестанак пријављен је полицији, након чега су чланови породице, пријатељи и мјештани организовали потрагу. Током претраге пронађени су његови лични предмети и трагови крви, а недалеко од тог мјеста уочен је велики питон с неуобичајено надутим тијелом.
Мјештани су, уз помоћ полицијских службеника, усмртили змију, а након што су отворили њен желудац пронашли су тијело несталог мушкарца.
Полиција је потврдила да је жртва преминула на мјесту догађаја, а тијело је потом враћено породици ради укопа.
Напади питона са смртним исходом на људе веома су ријетки, али су раније забиљежени у Индонезији, гдје живе неки од највећих мрежастих питона на свијету.
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Већина таквих случајева догађа се у руралним подручјима, гдје људи раде у шумама или на плантажама и чешће долазе у контакт с овим великим змијама.
Pria bernama Hasim Lumbessy di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas setelah ditelan ular piton berukuran 7 meter.— detiksulsel (@detiksulsel_) July 30, 2026
Saat ditemukan, jasad korban sudah berada di dalam perut hewan melata itu.
>> https://t.co/TBhaeErz4r#ularpiton #kepulauansula #detikSulsel pic.twitter.com/e6Er49h2bI
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