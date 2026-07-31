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Додик: У зону Шенгена у једном дану ушло 49.000 миграната, а наш народ малтретирате

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 16:15

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Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

У једном дану у зону Шенгена је ушло 49.000 миграната. Без пасоша, без фотографисања и узимања отисака прстију, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"А наш народ и све људе са западног Балкана који су само у транзиту, који путују пословно или туристички, са биометријским пасошем, малтретирате и понижавате на граничним прелазима. Кажете да чувате своје границе. Пропао вам је систем, ако нисте знали. Ничему корисном не служи", написао је Додик на Иксу.

Додик је напоменуо да мигранти не долазе на гранични прелаз.

"Сада се види колико су биле у праву Република Српска, Хрватска, Мађарска и све државе које су затвориле своје границе за мигранте. Сада се види зашто вам је било важно да елиминишете Виктора Орбана", навео је Додик.

Истакао је да премијерка Италије Ђорђа Мелони с правом захтјева суспензију Шпаније из Шенгенског споразума.

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Тагови :

Милорад Додик

Мигранти

Шенген

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