Снимци са мјеста несреће фудбалера Динама: Комби уништен, непомично тијело на трави

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Румунији у мјесту Камупулунг у региону Арђеш када је комби који је превозио фудбалере другог тима Динама из Букурешта излетио са пута и закуцао се у дрво које се налазило поред.
Све се према писању румунских медија десило након што је 83-годишњи возач доживио срчани удар током вожње, а млади фудбалери Динама истакли су да су га упозоравали да не вози брзо још од поласка из хотела, те да их он није послушао.
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На крају, погинуо је масер Динама из Букурешта, док је десет других особа повријеђено.
Надлежне службе су активирале црвени аларм, како би се што прије стигло до повријеђених особа и указала им се прва помоћ. На лицу мјеста су се нашли и хеликоптери за спасавање.
"Када смо изашли из хотела, примијетио сам да нешто није у реду. Након 200 метара, возач је почео да убрзава. Након што смо му рекли да иде пребрзо, он није реаговао. Ми и чланови стручног штаба смо то поновили, а он није одговорио", рекао је један од играча.
Возило се брзином између 50 и 60 километара закуцало у дрво, према првим резултатима истраге.
Прије него што је ударило у дрво, прелетјело је преко малог брда које се налазило на путу.
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Од силине удара су поједина сједишта излетјела, а спољашњи прозори су били уништени. Столице су се налазиле на главама играча и чланова стручног штаба. Појединци су напуштали возило кроз разбијене прозоре.
"Покушали смо да напустимо возило што прије. Скочио сам преко столице и колеге поред којег сам сједио и скочио кроз прозор, јер је био разбијен. Помагали смо један другом. Изашли смо напоље и гледали смо да ли је свако добро, ко је повријеђен, а ко није", испричао је фудбалер Динама.
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Осим масажера који је погинуо, на сву срећу, остале повреде нису биле теже природе. Румунски медији су објавили и прве снимке тешке несреће, гдје се може видјети како једно тијело непомично лежи поред пута.
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