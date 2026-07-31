Снимак од прије 37 година обилази свијет: Легенда преминула, а овако је чувени Марадона причао о њему

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Јутрос су стигле тужне вijести - легендарни Франко Барези напустио нас је у 66. години живота.
Иако је вијест о његовој смрти била објављена прије два дана, Милан се огласио и демантовао те тврдње. Нажалост, сада је истина, а Италија се опрашта од своје легенде. Милан је на емотиван начин упутио посљедње ријечи свом "вјечном капитену:
- Читава историја Милана завијена је у црно након одласка Франка Барезија. Његов примјер, част и величина заувијек ће остати уткани у ДНК клуба, баш као и његов легендарни дрес са бројем 6. У овим изузетно тешким тренуцима, АЦ Милан упућује најискреније саучешће породици Франка Барезија, а тај бол дијели сваки навијач Росонера, који овај губитак доживљава као лични - написали су из ФК Милан.
Maradona tras un Napoli-Milan en 1989:— Spazio Milan 🇮🇹 (@SpazioMilan) May 7, 2019
"Esta camiseta es de un grandísimo jugador, yo pienso que Franco Baresi es lo máximo como defensa. Esto es un recuerdo que me lo guardaré toda la vida"
Tanti auguri @FBaresi 🔴⚫️ pic.twitter.com/WNFOjzl9dK
Сада већ интернетом кружи снимак из 1991. године, када је чувени Дијего Армандо Марадона играо за Наполи. Њега су снимили послије утакмице како носи на себи дрес Милана са бројем "6", управо онај који је прославио Барези. Том приликом су га зауставили новинари, а он је лијепим ријечима причао о једном од најбољих дефанзиваца свих времена.
- Овај је од једног великог играча. Мислим да је Франко Барези најбољи дефанзивац. Овај дрес ће бити успомена коју ћу чувати до краја живота - одговорио је тада новинару Марадона.
(телеграф)
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