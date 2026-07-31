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Снимак од прије 37 година обилази свијет: Легенда преминула, а овако је чувени Марадона причао о њему

31.07.2026 10:00

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Навијач носи мајицу са ликом аргентинског играча Дијега Марадоне током финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Шпаније, у недјељу, 19. јула 2026. године, у ФИФА навијачкој зони на Националном тржном центру у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Јутрос су стигле тужне вijести - легендарни Франко Барези напустио нас је у 66. години живота.

Иако је вијест о његовој смрти била објављена прије два дана, Милан се огласио и демантовао те тврдње. Нажалост, сада је истина, а Италија се опрашта од своје легенде. Милан је на емотиван начин упутио посљедње ријечи свом "вјечном капитену:

- Читава историја Милана завијена је у црно након одласка Франка Барезија. Његов примјер, част и величина заувијек ће остати уткани у ДНК клуба, баш као и његов легендарни дрес са бројем 6. У овим изузетно тешким тренуцима, АЦ Милан упућује најискреније саучешће породици Франка Барезија, а тај бол дијели сваки навијач Росонера, који овај губитак доживљава као лични - написали су из ФК Милан.

Сада већ интернетом кружи снимак из 1991. године, када је чувени Дијего Армандо Марадона играо за Наполи. Њега су снимили послије утакмице како носи на себи дрес Милана са бројем "6", управо онај који је прославио Барези. Том приликом су га зауставили новинари, а он је лијепим ријечима причао о једном од најбољих дефанзиваца свих времена.

- Овај је од једног великог играча. Мислим да је Франко Барези најбољи дефанзивац. Овај дрес ће бити успомена коју ћу чувати до краја живота - одговорио је тада новинару Марадона.

(телеграф)

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Тагови :

Диего Марадона

Франко Барези

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