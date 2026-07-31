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Жандармерија МУП-а Српске обиљежава седам година постојања

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 10:46

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Жандармерија обиљежила 7 година постојања у Залужанима
Фото: ATV

Свечаности у Центру за обуку у Залужанима присуствовали су министар унутрашњих послова Жељко Будимир, директор Полиције Синиша Кострешевић и припадници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука.

Жандармерија је формирана 1. августа 2019. године трансформацијом постојећих јединица за подршку с циљем адекватног одговора на сложеније послове и безбједносне изазове ради обезбјеђења безбједности грађана и њихове имовине на подручју Српске, преноси Срна.

Жандармерија Републике Српске

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Тагови :

Жандармерија Републике Српске

Центар за обуку Залужани

МУП Републике Српске

Синиша Кострешевић

Жељко Будимир

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