Жандармерија МУП-а Српске обиљежава седам година постојања

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Свечаности у Центру за обуку у Залужанима присуствовали су министар унутрашњих послова Жељко Будимир, директор Полиције Синиша Кострешевић и припадници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука.
Жандармерија је формирана 1. августа 2019. године трансформацијом постојећих јединица за подршку с циљем адекватног одговора на сложеније послове и безбједносне изазове ради обезбјеђења безбједности грађана и њихове имовине на подручју Српске, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
5 ч0
Најновије
14
39
14
35
14
35
14
16
14
14
Тренутно на програму