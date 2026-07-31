Бањалука: Због обијесне вожње ухапшено пет возача, чекају их папрене казне!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Пет возача ухапшено у посљедња 24 часа због обијесне вожње на подручју ПУ Бањалука, од чега су четворица била под дејством алкохола, док је један био позитиван на кокаин!
У ПУ Бањалука наводе да су сви ухапшени због прекршаја који су Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ дефинисани као обијесна вожња.
”Приликом контроле саобраћаја ухапшени су М.М. из Прњавора коме је алкохотестом измјерено 1,55 g/kg алкохола у организму и М.С. из Српца коме је утврђено 1,52 g/kg”, саопштила је ПУ Бањалука.
Мотоциклиста С.Ј. повријеђен је синоћ око 23.50 часова када је у Јакуповцима код Лакташа слетио с пута. Љекарска помоћ указана му је УКЦ Републике Српске, а током увиђаја је тестиран на алкохол и утврђено је да је имао 1,63 g/kg у организму.
”Бањалучанин Д.Ђ. ухапшен је око 14.30 часова јер је, возећи аутомобил, учествовао у саобраћајној незгоди, а алкотестом му је измјерено 1,57 g/kg. Такође, ухапшен је и С.К. из Бањалуке који је приликом контроле тестиран на присуство дроге у органиму и био је позитиван на кокаин”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да ће против ових возача бити покренути прекршајни поступци због обијесне вожње, која је дефинисана чланом 42а ЗОБСА БиХ.
”Обијесну вожњу представља поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, приликом које возач не показује обзир према безбједности у саобраћају односно озбиљно нарушава безбједност у саобраћају”, наводе у полицији.
Из ПУ Бањалука апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не управљају возилом под дејством алкохола, опојних дрога и психоактивних супстанци јер је таква вожња опасна, те да одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају.
Осим наведеног, под обијесном вожњом сматраj се и:
1) Када возач у размаку од 20 минута два или више пута прође свјетлосни саобраћајни знак којим му је забрањен пролаз.
2) Кретање возилом на путу у насељу брзином већом за 40 km/h изнад највеће дозвољене брзине у насељеном мјесту или највеће дозвољене брзине дефинисане саобраћајним знаком или општим ограничењем брзине, односно ван насеља брзином већом за 60 km/h изнад највеће дозвољене брзине.
3) Када возач изврши претицање колоне возила, при чему својим возилом прелази или се креће по пуној уздужној линији која раздваја саобраћајне траке пута.
4) када возач управља возилом са концентрацијом алкохола већом од 1,50 g/kg, или под утицајем наркотика или других психоактивних супстанци.
За ову врсту прекршаја запријећене су новчане казне од 2.000 до 3.000 КМ, а полицајци имају могућност и да на лицу мјеста од возача привремено одузму возило.
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