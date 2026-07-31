Нагодба вијека: Фармацеутски гигант издваја милијарде због тужби за рак јајника

Аутор:АТВ редакција
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Америчка компанија Џонсон и Џонсон (Johnson & Johnson) пристала је да издвоји процијењених 5,5 милијарди долара, односно око 4,8 милијарди евра, како би окончала десетине хиљада тужби у којима се тврди да су њен дјечји пудер и други производи на бази талка повезани с раком јајника.
Нагодба би могла да обухвати око 76.000 постојећих захтјева пред савезним и државним судовима у Сједињеним Америчким Државама. Тиме би били ријешени готово сви преостали парнични поступци повезани с производима од талка, који компанију прате дуже од десет година.
Договор још није коначан. Да би ступио на снагу, мора га прихватити најмање 95 одсто особа које су поднијеле захтјеве повезане с раком јајника.
Џонсон и Џонсон планира да током 2027. године исплати до три милијарде долара, док би преостале исплате услиједиле 2028. године. Иако се вриједност нагодбе процјењује на 5,5 милијарди долара, укупан износ није строго ограничен и могао би премашити седам милијарди долара, у зависности од броја особа које се укључе и вриједности појединачних захтјева.
Нагодба се односи на постојеће случајеве и не обухвата евентуалне будуће тужбе.
Џонсон и Џонсон годинама негира да су његови производи од талка узроковали рак. Из компаније тврде да су производи били безбједни и да талк који је коришћен није садржавао азбест.
Представници компаније поручили су да пристају на нагодбу како би окончали дуготрајне судске спорове, а не зато што признају одговорност. Компанија је 2020. године престала да продаје дјечји пудер на бази талка у Сједињеним Америчким Државама и прешла на производ на бази кукурузног скроба.
Компанија је претходно три пута покушала да ријеши тужбе кроз стечајне поступке посебно основаних подружница, али су судови те покушаје одбацили.
Амерички стечајни суд прошле године је одбио приједлог нагодбе вриједан приближно девет милијарди долара. Џонсон и Џонсон је након тога одустао од жалбе и наставио да се брани у појединачним поступцима.
Нова нагодба услиједила је након што је савезна судија довела у питање могу ли тужитељке да пруже довољно конкретних стручних доказа да је употреба пудера у појединачним случајевима директно узроковала рак јајника. Суд им је дао рок да објасне зашто њихове тужбе не би требало да буду одбачене.
Џонсон и Џонсон већ је ријешио већину тужби у којима се тврдило да је талк садржавао азбест и изазвао мезотелиом, као и спорове које су покренуле америчке савезне државе и добављачи талка.
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