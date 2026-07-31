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Нови пожар код Требиња: Ватрогасци на терену

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:13

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Пожар код Требиња
Фото: Ustupljena fotografija

Изнад Волујца избио је пожар, а припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње налазе се на терену.

"Изнад Волујца, управо се налазим усред пожара са својом јединицом. Улажемо напре максималне да пожар угасимо", рекао је Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

Пожар код Требиња
Пожар код Требиња

Како каже, присутан је велики вјетар који отежава ситуацију. Тренутно пожар гаси 15 ватрогасаца те наглашавају да ће укључити све који су на располагању.

За сада узрок пожара није познат.

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Тагови :

пожар

Ватрогасци

Требиње

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