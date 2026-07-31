Нови пожар код Требиња: Ватрогасци на терену

Аутор:АТВ редакција
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Изнад Волујца избио је пожар, а припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње налазе се на терену.
"Изнад Волујца, управо се налазим усред пожара са својом јединицом. Улажемо напре максималне да пожар угасимо", рекао је Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.
Како каже, присутан је велики вјетар који отежава ситуацију. Тренутно пожар гаси 15 ватрогасаца те наглашавају да ће укључити све који су на располагању.
За сада узрок пожара није познат.
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