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Пријавио крађу 27.000 КМ, на крају он постао предмет истраге

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 14:07

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција поднијела је извјештај против Б.В. из Лакташа због сумње да је лажно пријавио крађу у породичној кући у којој му је украдено 27.000 КМ.

"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи поднијели су јуче, 30. јула Извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука, против лица Б.В. из Лакташа, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Лажно пријављивање кривичног дјела“ из члана 334. Кривичног законика Републике Српске.

Наиме, наведено лице је надлежној полицијској станици 11. јуна 2026. године пријавило да је у породичној кући у његовом власништву почињено кривично дјело „Тешка крађа“ од стране непознатог лица на начин да је извршена провала у кућу, те да је том приликом отуђен новац у износу од 27.000 КМ", саопштено је из полиције.

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Полицијски службеници су по запримању пријаве изашли на лице мјеста и извршили увиђај, којом приликом нису пронађени трагови који би указивали на извршење пријављеног кривичног дјела. Такође, нису пронађени трагови који би указивали на насилни улазак у објекат.

Даљим оперативним радом полицијских службеника утврђено је да је пријава била неоснована, односно да је лице фингирало извршење кривичног дјела које је пријавило. Током криминалистичке обраде, осумњичено лице је одбило полиграфско испитивање. Наведено лице је истог дана лишено слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Лажно пријављивање кривичног дјела“.

Све мјере и радње с циљем расвјетљавања наведеног кривичног дјела предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

лажно пријављивање

Бањалука

Лакташи

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