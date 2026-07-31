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Огласило се тужилаштво: Детаљи несреће у којој је погинула једна особа

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:42

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Огласило се тужилаштво: Детаљи несреће у којој је погинула једна особа
Фото: ATV

У саобраћајној несрећи која се данас догодила Билећи погинула је једна особа, потврђено је из ОЈТ Требиње.

"Догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил „Рено“ италијанских регистарских ознака којим је управљао А.Ц. (1969) држављанин Републике Италије, мотоцикл марке "Yamaha" којим је управљао С.М. (1987) из Требиња и мотоцикл марке "Yamaha" којим је управљао Н.В. (1987) из Требиња, којим приликом је лице С.М. задобило тешке тјелесне повреде и транспортовано у ЈЗУ Болница ,,Свети архиђакон Стефан - 9.јануар’’ Требиње, гдје је од задобијених повреда преминуо. Остали учесници у саобраћајној незгоди нису задобили тјелесне повреде", наводе из ОЈТ Требиње.

Полиција Републике Српске

Хроника

Тешка несрећа у Српској, једна особа погинула

Требињски полицајци извршили су увиђај којим је утврђено да је до саобраћајне незгоде дошло када је возач Реноа, А.Ц. крећући се из правца Гацка према Билећи, из непознатих разлога прешао у супротну траку након чега је предњом лијевом страном возила ударио у мотор којим је управљао настрадали С.М, а након тога је ударио и у други мотор, марке "Yamaha" којим је управљао Н.В.

Надлежни тужилац је наложио обдукцију тијела настрадалог С.М, те предају осумњиченог А.Ц. тужилаштву у Требињу.

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Тагови :

Требиње

страдао мушкарац

Саобраћајна несрећа

ОЈТ Требиње

Билећа

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