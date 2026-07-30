Стево Тајванац код градоначелника Ћурића: „Ти си институција!“

Аутор:Марија Милановић
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Тајванац, који је освојио Требиње, али и регион састао се са градоначелником једне од најпосјећенијих туристичких дестинација Републике Српске, Мирком Ћурићем.
Стив Лин, или како су га још назвали „Стево Тајванац“ имао је прилику састати се са градоначелником Требиња, који је постао његов „паша“, како наводи у својој објави на Инстаграму.
„Рекао је да бисмо можда једног дана могли заједно пјевати на улици и дијелити зараду пола-пола“, шаљиво је написао овај симпатични забављач, те се овим путем много захвалио градоначелнику Требиња уз ријечи:
„Ти си институција!“
Уколико нисте имали прилику упознати Стеву Тајванца, наша екипа је недавно разговарала са њим, а осим његовог ведрог духа и хумора, имали су прилику уживати и у његовим пјесмама као што то свакодневно чине Требињци под платанима.
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Требињци су одушевљени Тајванцем Стивом те поручују да је он доказ да је Требиње у стању да загрли цијели свијет, а цијели свијет сада може да загрли и Требиње.
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