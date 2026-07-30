Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац изјавила је данас у Трнову да ни три деценије након рата правда није задовољена за српске жртве у једној од најстрадалнијих општина Републике Српске.
Она је нагласила да већина починилаца злочина у Трнову није процесуирана, због чега је неопходно истрајати на очувању истине и културе сјећања.
Граорчева је, након парастоса и полагања вијенаца код Централног споменика за 101 невину цивилну жртву и 130 бораца из Трнова, рекла да су породице од завршетка рата очекивале да ће правосудне институције, прије свега Хашки трибунал, а потом Суд и Тужилаштво БиХ, процесуирати одговорне за злочине над Србима.
"Очекивали смо да они који су починили монструозне злочине, посебно у Трнову као једној од најстрадалнијих општина Републике Српске, одговарају. Десило се супротно. Већина оних који су чинили те злочине данас шетају слободно, а поступци који су покренути нису окончани онако како би требало", рекла је Граорчева новинарима.
Она је нагласила да се истина о страдању Срба мора сачувати и трајно документовати због генерација које долазе, како би знале какву су жртву поднијели њихови преци.
Замјеник предсједника Предсједништва Борачке организације Републике Српске Горан Шеховац рекао је да је Трново највеће страдалничко мјесто у Сарајевско-романијској регији и једно од најстрадалнијих у Републици Српској, подсјетивши да су управо на овом подручју почињени неки од првих злочина над Србима у БиХ.
Он је нагласио да за убиства српских цивила и бораца у Трнову и околним селима готово нико није одговарао, оцијенивши да је то срамота правосудних институција БиХ.
Шеховац је рекао да такво поступање не води помирењу нити изградњи нормалне БиХ, јер породице жртава ни након више од три деценије нису дочекале правду.
"Када неко пита зашто у Републици Српској нема повјерења у институције БиХ, ево одговора. Зато што нико није у затвору за злочине почињене над Србима у Трнову и околним селима", поручио је Шеховац.
Он је навео да посебно боли чињеница да се поједини осуђени за ратне злочине данас слободно крећу, док породице убијених сваке године долазе на спомен-обиљежје да одају пошту својим најмилијима.
Код Централног споменика у Трнову данас је служен парастос и положени су вијенци за 101 невину цивилну жртву и 130 бораца са подручја ове општине који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
26 мин0
Република Српска
38 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
12
28
12
27
12
14
12
10
12
07
Тренутно на програму