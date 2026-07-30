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Српску за шест мјесеци посјетило више од 245.000 туриста

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 12:47

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Требиње Република Српска
Фото: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Републику Српску је током шест мјесеци ове године посјетило 245.744 туриста који су остварили 611.951 ноћење, што је за 2,9 одсто више долазака и пет одсто више ноћења у односу на исти период претходне године, подаци су Туристичке организације Српске.

Сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске Санела Шимун рекла је да су планинска мјеста забиљежила повећање од 23 одсто, док су бањска мјеста забиљежила повећање од 2,9 одсто.

Шимунова је навела да су се гости током шест мјесеци ове године у просјеку задржавали 2,5 дана.

"Као и претходне године највећу посјету, осим домаћих туриста, остварили су гости из окружења - Србије, Хрватске, Словеније и Црна Горе, док се од осталих европских земаља истичу туристи из Турске, Аустрије, Њемачке и Италије", рекла је Шимунова.

Према подацима Републичког завода за статистику, у јуну ове године у Српској су забиљежена 49.944 доласка туриста, што је у односу на претходни мјесец мање за 6,5 одсто.

У јуну је евидентирано 108.180 ноћења туриста, што је у односу на мај мање за 12,8 одсто, преноси Срна.

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