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Матеј Стрика исписао историју Црвене звезде

Аутор:

Никола Лучић
30.07.2026 13:37

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Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери Црвене звезде изборили су синоћ пласман у треће коло квалификација за Лигу шампиона, а прилику да заигра од прве минуте добио је млади Бањалучанин Матеј Стрика.

Сјајни лијеви бек постао је тек пети фудбалер који је прије 17. рођендана заиграо за Црвену звезду на европској сцени. Стрика остварује своје снове, а статива се испријечила да се упише и у листу стријелаца.

"Био сам презадовољан када сам видио састав. Имао сам ону позитивну трему и надам се да сам испунио очекивања. Својом партијом сам задовољан, као и игром цијеле екипе. Мислим да смо на терену показали да смо бољи од противника. Хвала на честиткама, утисци су заиста сјајни. Најважније је да идемо даље”, рекао је Стрика послије утакмице.

Задовољан је и Дејан Станковић који је уз Милка Ђуровског и Филипа Јанковића једини испред Стрике на вјечној листи најмлађих европских дебитаната Црвене звезде.

"Одлично је одиграо. Мислим да су га у првих 15 минута мало оставили самог, сви су отишли на десну страну да играју фудбал, па је остао усамљен. Послије смо нашли баланс. За момка његових година, на европској утакмици пред преко 20 хиљада људи, мислим да је издање и више него позитивно", рекао је Станковић.

Стрика је поникао у бањалучком Спорт Тиму одакле се преселио у редове црвено бијелих и већ се намеће тренеру Станковићу.

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Тагови :

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ФК Црвена звезда

Фудбал утакмица

фудбалски клуб

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