Шок из Њукасла – тренер поднио оставку усред припрема!

Аутор:АТВ редакција
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Еди Хау више није тренер Њукасл јунајтеда.
Енглески стручњак напустио је клупу "Сврака" након 231 утакмице и готово пет година проведених на "Сент Џејмс парку".
До растанка је дошло након разочаравајућег пораза у припремном мечу од Бристола резултатом 4:1, након којег је Хау наговијестио да би у клубу могло бити још промјена.
"Било је много промјена у клубу и могуће је да их буде још", рекао је Хау након утакмице, када је упитан о очекивањима пред нову сезону.
Хау је у Њукасл стигао у новембру 2021. године, када је наслиједио Стива Бруса, а врло брзо је успио да врати клуб међу најбоље енглеске екипе.
У сезони 2022/23. предводио је "Свраке" до пласмана у Лигу шампиона, након четвртог мјеста у Премијер лиги, а исте године освојио је и Лига куп – први велики трофеј клуба још од 1955. године.
Ипак, након великих улагања власника из Саудијске Арабије, резултати прошле сезоне нису испунили очекивања.
Њукасл је завршио тек на 12. мјесту Премијер лиге, након што је претходну сезону окончао на петој позицији.
Од почетка јануара тим је остварио само пет побједа у посљедњих 17 првенствених утакмица.
Проблеми су додатно порасли одласцима важних играча.
Сандро Тонали је прешао у Тотенхем, док је енглески репрезентативац Ентони Гордон потписао за Барселону. Неизвјесна је и будућност капитена Бруна Гимараеша, који се већ неко вријеме повезује са одласком.
Њукасл сада мора брзо да пронађе новог тренера, док се екипа припрема за нову сезону.
"Свраке" ће наредних дана отпутовати у Шпанију на завршни дио припрема, а генералну пробу имаће 8. августа против Валенсије у традиционалном мечу за Трофеј Таронха.
(Б92)
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