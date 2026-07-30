Покреће се правни поступак против Телеграма због наводног протерористичког материјала

Аутор:АТВ редакција
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Аустралијски регулатор интернета саопштио је да је покренуо правни поступак против платформе за размjену порука Телеграм због наводних пропуста у решавању протерористичких објава.
Канцеларија комесара за е-безбjедност саопштила је да је покренула поступак након што Телеграм није уклонио видео-снимке терористичких погубљења и масовних пуцњава.
"Овај случај се односи на садржај повезан са неким од најозлоглашенијих чинова познатог екстремистичког насиља у новијој историји, укључујући материјал повезан са терористичким нападима у Крајстчерчу и Бафалу", навела је комесарка за е-безбjедност Џули Инман Грант у саопштењу.
"Тврдимо да је овај садржај остао доступан на сервису дуго након што је Телеграм добио обавештење" да га уклони, додаје се.
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Непоштовање аустралијских кодекса и стандарда могло би довести до грађанских казни до 54,6 милиона аустралијских долара (38 милиона америчких долара), наводи се у саопштењу.
"Одбацујемо ове наводе и оспорићемо их на суду", рекао је Ројтерсу портпарол Телеграма. Телеграмови антитерористички напори су добро документовани, додао је портпарол навевши да је платформа само ове године блокирала хиљаде екстремистичких заједница.
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