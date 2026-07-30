Logo

Покреће се правни поступак против Телеграма због наводног протерористичког материјала

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:45

Коментари:

0
Телеграм је мултимедијална апликација за размјену порука на више платформи која комбинује многе функције ваших омиљених друштвених мрежа у један интерфејс
Фото: pexels/Viralyft

Аустралијски регулатор интернета саопштио је да је покренуо правни поступак против платформе за размjену порука Телеграм због наводних пропуста у решавању протерористичких објава.

Канцеларија комесара за е-безбjедност саопштила је да је покренула поступак након што Телеграм није уклонио видео-снимке терористичких погубљења и масовних пуцњава.

"Овај случај се односи на садржај повезан са неким од најозлоглашенијих чинова познатог екстремистичког насиља у новијој историји, укључујући материјал повезан са терористичким нападима у Крајстчерчу и Бафалу", навела је комесарка за е-безбjедност Џули Инман Грант у саопштењу.

"Тврдимо да је овај садржај остао доступан на сервису дуго након што је Телеграм добио обавештење" да га уклони, додаје се.

pavel durov

Свијет

ФСБ: Издата међународна потјерница за оснивачем Телеграма

Непоштовање аустралијских кодекса и стандарда могло би довести до грађанских казни до 54,6 милиона аустралијских долара (38 милиона америчких долара), наводи се у саопштењу.

"Одбацујемо ове наводе и оспорићемо их на суду", рекао је Ројтерсу портпарол Телеграма. Телеграмови антитерористички напори су добро документовани, додао је портпарол навевши да је платформа само ове године блокирала хиљаде екстремистичких заједница.

(рт балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Телеграм

Аустралија

тероризам

интернет

Коментари (0)

Прочитајте више

Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм

Свијет

Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм

4 мј

0
Telefon

Наука и технологија

Телеграм уводи нову опцију за већу приватност

4 мј

0
Путин ограничио рад ''Воцапа'' и ''Телеграма''

Свијет

Путин ограничио рад ''Воцапа'' и ''Телеграма''

11 мј

0
МУП Српске издао упозорење

Друштво

МУП Српске издао упозорење

1 год

0

Више из рубрике

Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Свијет

Пожари бјесне Европом: Ватра на Криту ван контроле, нова жаришта у Шпанији и Португалији

57 мин

0
Стамбена зграда оштећена у земљотресу види се у Хикавију, на југу Јапана, у четвртак, 30. јула 2026. године, два дана након што је земљотрес погодио ово подручје.

Свијет

Број погинулих у Јапану порастао на 34

1 ч

0
Жена стоји испред црева која прскају воду у Келну, у Њемачкој, у сриједу, 29. јула 2026. године. Наредни дани ће остати врући у Сјеверној Рајни-Вестфалији, са температурама које достижу и до 36 степени.

Свијет

У Њемачкој скоро 10.000 људи преминуло од врућине

2 ч

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.

Свијет

Вектор тестира нове мРНК вакцине: Дјелују против ХИВ-а, мајмунских богиња и крпељског енцефалитиса

2 ч

0

  • Најновије

12

29

Повећан број уписаних студената у Српској

12

28

Три пута га ухватили пијаног за воланом, па лажирао сопствену смрт да би избјегао казну!

12

27

У прошлој години додијељена државна помоћ од 276 милиона КМ

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима