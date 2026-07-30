Пожари бјесне Европом: Ватра на Криту ван контроле, нова жаришта у Шпанији и Португалији

Аутор:АТВ редакција
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Широм Европе траје борба са ватреном стихијом. Пожар на Криту је ван контроле, а током гашења страдала су тројица ватрогасаца. Нови пожари су избили у Шпанији и Португалији.
Од јутрос се са пожаром код Ретимна на Криту боре 224 ватрогасца са 53 возила, а помажу им и планинари и добровољци. Гашење отежавају јаки ветрови због којих летјелице не могу да гасе пожаре.
Ватрогасцима у гашењу помажи и цистерне са водом и грађевинске машине цивилне заштите и локалне самоуправе Ретимна.
У околини Ретимна евакуисано је око 8.000 људи, међу којима су и житељи и туристи. Власти наводе да је штета огромна, а да се води борба да не изгоре куће и други објекти.
Шпанске екипе за ванредне ситуације и ватрогасци настављају борбу на обуздавању већ стабилизованих шумских пожара у Авили, Мадриду и Толеду, како би се спријечило њихово поновно распламсавање, док се прате активни пожари у Кастељону, Замори и Тарагони, који нису под контролом, саопштио је шпански министар унутрашњих послова Фернандо Гранде-Марласка.
ALL-OUT FIRE IN EUROPE! Spain and France are ablaze for the second week in a row. pic.twitter.com/mAVz4j2vJ9— France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026
У гашењу пожара у околини Мадрида учествује више од 40 копнених јединица. Хеликоптер "суперпума", ватрогасна возила и припадници Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије једни су од неколико иностраних тимова који помажу у гашењу пожара у Шпанији у оквиру Механизма цивилне заштите Европске уније.
Марласка је казао да су пожари у Авили и Мадриду "технички стабилизовани", али да је пожар у Кастељону и даље ван контроле, док је због пожара у Замори, у региону Кастиља и Леон на сјеверозападу земље, евакуисано становништво из укупно 14 општина.
Због пожара у Замори, који је и даље је ван контроле, током ноћи су морали да се евакуишу становници из још два града, Виљар дел Буеј и Пасариегос. Ватрогасци су посебно забринути због вјетра, који се очекује да ће појачати током поподнева.
🤍Two firefighters have died in a #wildfire that broke out Wednesday on the southern Greek island of #Crete, the fire department said.— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 29, 2026
The two were among more than 150 firefighters battling a wildfire in the region of Rethymno in Crete that broke out Wednesday afternoon. pic.twitter.com/52Fh5w5iuF
Пожар који је избио прошле суботе у општини Вал д'Уишо у Кастељону, траје већ шести дан и даље није под контролом. Очекује се да ће се ваздушне снаге поново придружити напорима у гашењу тог пожара који је захватио 9.300 хектара, и има обим од 84 километра.
Власти у Француској наводе да је велики пожар у Жиронди под контролом. Истовремено, више од 600 људи евакуисано је у департманима Вар и Кот д'Ор, након што је синоћ избили нови пожари у којима је уништено више од 200 хектара шума и ниског растиња.
Пожари и у Португалији. У Валпасосу повређено је најмање пет особа, од којих је један цивил, три ватрогасца и један официр гарде.
Ватра је оштетила најмање 21 објекат, међу којима су и стамбени објекти, преноси РТС. Са пламеном се бори више од 800 ватрогасаца са више од 270 возила.
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