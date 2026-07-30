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Пожари бјесне Европом: Ватра на Криту ван контроле, нова жаришта у Шпанији и Португалији

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:33

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Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Широм Европе траје борба са ватреном стихијом. Пожар на Криту је ван контроле, а током гашења страдала су тројица ватрогасаца. Нови пожари су избили у Шпанији и Португалији.

Од јутрос се са пожаром код Ретимна на Криту боре 224 ватрогасца са 53 возила, а помажу им и планинари и добровољци. Гашење отежавају јаки ветрови због којих летјелице не могу да гасе пожаре.

Ватрогасцима у гашењу помажи и цистерне са водом и грађевинске машине цивилне заштите и локалне самоуправе Ретимна.

У околини Ретимна евакуисано је око 8.000 људи, међу којима су и житељи и туристи. Власти наводе да је штета огромна, а да се води борба да не изгоре куће и други објекти.

Вјетар отежава посао ватрогасцима

Шпанске екипе за ванредне ситуације и ватрогасци настављају борбу на обуздавању већ стабилизованих шумских пожара у Авили, Мадриду и Толеду, како би се спријечило њихово поновно распламсавање, док се прате активни пожари у Кастељону, Замори и Тарагони, који нису под контролом, саопштио је шпански министар унутрашњих послова Фернандо Гранде-Марласка.

У гашењу пожара у околини Мадрида учествује више од 40 копнених јединица. Хеликоптер "суперпума", ватрогасна возила и припадници Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије једни су од неколико иностраних тимова који помажу у гашењу пожара у Шпанији у оквиру Механизма цивилне заштите Европске уније.

Марласка је казао да су пожари у Авили и Мадриду "технички стабилизовани", али да је пожар у Кастељону и даље ван контроле, док је због пожара у Замори, у региону Кастиља и Леон на сјеверозападу земље, евакуисано становништво из укупно 14 општина.

Због пожара у Замори, који је и даље је ван контроле, током ноћи су морали да се евакуишу становници из још два града, Виљар дел Буеј и Пасариегос. Ватрогасци су посебно забринути због вјетра, који се очекује да ће појачати током поподнева.

Пожар који је избио прошле суботе у општини Вал д'Уишо у Кастељону, траје већ шести дан и даље није под контролом. Очекује се да ће се ваздушне снаге поново придружити напорима у гашењу тог пожара који је захватио 9.300 хектара, и има обим од 84 километра.

Борба са ватром и у Француској и Португалији

Власти у Француској наводе да је велики пожар у Жиронди под контролом. Истовремено, више од 600 људи евакуисано је у департманима Вар и Кот д'Ор, након што је синоћ избили нови пожари у којима је уништено више од 200 хектара шума и ниског растиња.

Пожари и у Португалији. У Валпасосу повређено је најмање пет особа, од којих је један цивил, три ватрогасца и један официр гарде.

Ватра је оштетила најмање 21 објекат, међу којима су и стамбени објекти, преноси РТС. Са пламеном се бори више од 800 ватрогасаца са више од 270 возила.

(спутник србија)

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Тагови :

Француска

Њемачка

пожар

Крит

Европа

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