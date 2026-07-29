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Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

Аутор:

Стеван Лулић
29.07.2026 22:53

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Снимак Бањалуке из ваздуха
Фото: АТВ

Грађанима Бањалуке упућен је озбиљан апел, уз напомену да би кршењем прописа и изазивањем опасности од пожара могли да добију казне.

Наиме, због најављених врућина и високог ризика од пожара из Одсјека за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бањалука апеловали су на грађане да не пале ватру на отвореном и да буду максимално опрезни.

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Како су метеоролози најавили још у претходним данима, очекује нас нови топлотни талас праћен веома високим температурама и сушним периодом.

"Посљедњих дана бројне европске земље суочавају се са великим шумским и другим пожарима на отвореном простору који угрожавају људске животе, имовину и животну средину", поручили су из Одсјека.

Појаснили су да је велики број ових пожара изазван људским фактором, односно непажњом приликом коришћења отвореног пламена.

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Апел је стигао и из Ватрогасне бригаде одакле су замоли грађане да не пале коров, ниско растиње, биљни отпад нити било какву ватру на отвореном простору.

"Посебан опрез потребан је приликом роштиљања, камповања и других активности у природи које подразумијевају употребу отвореног пламена. Ватру никада не треба остављати без надзора, а након употребе мора бити потпуно угашена. Такође, потребно је избјегавати одбацивање опушака, као и свако друго неодговорно понашање које може довести до избијања пожара. У случају да примијетите пожар, одмах обавијестите Професионалну територијалну ватрогасно-спасилачку јединицу Града Бањалука позивом на број 123", нагласили су ватрогасци.

Могуће казне

Грађани Бањалуке се у апелу подсјећају да је неовлашћено паљење ватре на отвореном простору супротно важећим прописима, те да су могуће казне.

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"Лица која својим несавјесним или неодговорним поступањем изазову пожар могу сносити прекршајну, односно кривичну одговорност, у складу са законом", поручили су и додали:

"Одговорним понашањем можемо спријечити настанак пожара, сачувати људске животе, природна богатства, животну средину и материјална добра".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ватрогасци

Ватрогасци Бањалука

Бањалука

пожар

топлотни талас

врућина

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