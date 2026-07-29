Цијела БиХ под упозорењем: Посебан опрез потребан на Илиндан

Аутор:Стеван Лулић
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Цијела Босна и Херцеговина (БиХ) налази се под наранџастим упозорењем због најављених изузетно високих температура.
Метеоаларм важи од 30. јула до 5. августа у периоду од 12 до 17 часова.
Метеоролози су објавили и прогнозу до краја ове седмице.
Бања Лука
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У четвртак нас очекује сунчано вријеме. Слаб југозападни вјетар на југу и југозападу, а у остатку БиХ источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 16 до 23, на југу до 27, а дневна од 30 до 36, на југу до 40 степени.
У петак, 31. јула, сунчано и вруће. Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 27, а дневна од 31 до 37, на југу до 41 степен Целзијуса.
Свијет
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У суботу, 1. августа, такође сунчано и вруће. Југозападни вјетар слаб на југу и југозападу, а у осталим дијеловима БиХ источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 18 до 24, на југу до 28, а дневна од 33 до 39, на југу до 42 степена.
Посљедњег дана седмице, на Илиндан 2. августа, грађанима се савјетује посебан опрез због великих врућина. Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 18 до 24, на југу до 28, а дневна од 34 до 40, на југу до 43 степена.
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