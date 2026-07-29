Проглашена ванредна ситуација у три града

Аутор:АТВ редакција
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Покрајински штаб за ванредне ситуације је на данашњој ванредној сједници прогласио ванредну ситуацију на територијама Сомбора, Куле и Врбаса.
Сједницом је предсједавала предсједница Владе Војводине Маја Гојковић, која је на челу Штаба, наводи се у саопштењу Покрајинске владе.
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Покрајинска влада је данас на приједлог Штаба издвојила 270 милиона динара за спровођење хитних мјера и радова на обезбјеђивању функционалности Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, а због историјски ниског водостаја Дунава и изузетно неповољне хидролошке ситуације прогласила је ванредну ситуацију на територијама града Сомбора и општина Кула и Врбас.
Истакнуто је да је данас забиљежен историјски минимум водостаја Дунава од минус 127 центиметара, што представља озбиљан изазов за функционисање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, прије свега за системе за наводњавање, пољопривредну производњу и друге кориснике.
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Покрајински штаб за ванредне ситуације предложио је Покрајинској влади проглашење ванредне ситуације ради предузимања мјера за спречавање и отклањање посљедица критичне хидролошке ситуације које су посебно изражене на територијама Сомбора, Куле и Врбаса и пријете да се прошире.
Обезбијеђена средства биће усмјерена ЈВП "Воде Војводине" које је и у претходном периоду предузело све расположиве мјере ради ублажавања утицаја изузетно ниског водостаја, а активности наставља у складу са тренутним хидролошким условима.
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Покрајински штаб за ванредне ситуације наставиће да прати стање на територији АП Војводине и да, у складу са својим надлежностима, координише активности свих надлежних институција у циљу ублажавања посљедица настале ситуације, додаје се у саопштењу.
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