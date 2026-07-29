Насмрт претукао човјека: Мушкарац (35) ухапшен због убиства

Аутор:АТВ редакција
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У Сомбору су припадници МУП-а Србије ухапсили Р. В. (35) из околине овог граа, због сумње да је починио кривично дјело убиство.
Како се сумња, он је синоћ у околини Сомбора, након сукоба, задао више удараца педесетчетворогодишњем мушкарцу, који је од задобијених повреда преминуо.
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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.
(Курир)
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