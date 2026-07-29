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Насмрт претукао човјека: Мушкарац (35) ухапшен због убиства

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:15

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У Сомбору су припадници МУП-а Србије ухапсили Р. В. (35) из околине овог граа, због сумње да је починио кривично дјело убиство.

Како се сумња, он је синоћ у околини Сомбора, након сукоба, задао више удараца педесетчетворогодишњем мушкарцу, који је од задобијених повреда преминуо.

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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.

(Курир)

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Тагови :

Сомбор

Убиство

хапшење

МУП Србије

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