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Узбуна на плажи: Пронађена противтенковска мина тик уз обалу

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 14:05

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Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи.
Фото: pexels/Walid Sadki

У уторак поподне (28.7) оглашена је узбуна на плажи Карјани у општини Пагајо у Кавали, након што је пронађен предмет за који се вјерује да је противтенковска мина, на изузетно малој удаљености од обале, преноси Прототема.

Према информацијама, један грађанин обавестио је Лучку капетанију Елефтериоса о постојању сумњиве муниције на обали, у близини насеља Карјес.

Надлежне службе одмах су реаговале и изашле на терен како би извршиле прву процјену ситуације.

Предмет је пронађен на песковитом морском дну, свега око 10 центиметара од обале, што је изазвало посебну забринутост, будући да је ријеч о популарној плажи током љетње сезоне.

Прегледом је утврђено да је муниција у поодмаклом стању оксидације, али није искључена могућност да је и даље опасна.

Из безбједносних разлога, мјесто је одмах обиљежено како би се спријечио прилаз купача и пролазника док се не заврше неопходне процедуре.

Централна лучка управа у Кавали обавестила је надлежну војну службу, која је преузела идентификацију и безбједно уклањање или неутрализацију муниције, у складу са прописаним протоколима.

Подсјећамо, прошлог мјесеца, један грађанин пронашао је приликом роњења пиштољ на дну стеновитог предјела у морском подручју близу пристаништа Ихтиоскалас у Кавали.

(телеграф)

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Тагови :

Грчка

Опасност

Мина

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