Узбуна на плажи: Пронађена противтенковска мина тик уз обалу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У уторак поподне (28.7) оглашена је узбуна на плажи Карјани у општини Пагајо у Кавали, након што је пронађен предмет за који се вјерује да је противтенковска мина, на изузетно малој удаљености од обале, преноси Прототема.
Према информацијама, један грађанин обавестио је Лучку капетанију Елефтериоса о постојању сумњиве муниције на обали, у близини насеља Карјес.
Надлежне службе одмах су реаговале и изашле на терен како би извршиле прву процјену ситуације.
Предмет је пронађен на песковитом морском дну, свега око 10 центиметара од обале, што је изазвало посебну забринутост, будући да је ријеч о популарној плажи током љетње сезоне.
Прегледом је утврђено да је муниција у поодмаклом стању оксидације, али није искључена могућност да је и даље опасна.
Το πυρομαχικό εντοπίστηκε στην παραλία Καρυανή Παγγαίου στον αμμώδη βυθό και σε απόσταση περίπου 10 εκατοστά από την ακτή.https://t.co/H6pNOU9LL8— EFSYN (@EFSYNTAKTON) July 29, 2026
Из безбједносних разлога, мјесто је одмах обиљежено како би се спријечио прилаз купача и пролазника док се не заврше неопходне процедуре.
Централна лучка управа у Кавали обавестила је надлежну војну службу, која је преузела идентификацију и безбједно уклањање или неутрализацију муниције, у складу са прописаним протоколима.
Подсјећамо, прошлог мјесеца, један грађанин пронашао је приликом роњења пиштољ на дну стеновитог предјела у морском подручју близу пристаништа Ихтиоскалас у Кавали.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
08
16
08
16
03
15
59
15
45
Тренутно на програму