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Код обале уловљена веома отровна риба дуга пола метра: Стручњаци страхују брзог ширења

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:05

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Надуване рибе, надуваче или четворозупке су породица морских и приобалних риба реда Tetraodontiformes
Фото: pexels/Balazs Simon

Код обале Крита локални рибар уловио је једну од најопаснијих инвазивних врста која се последњих година све брже шири Медитераном, изазивајући забринутост међу стручњацима.

Ријеч је о риби напухачи, врсти Lagocephalus sceleratus, познатој и као сребрнообразна риба жаба, чији је отров толико снажан да може бити смртоносан за људе.

Локални рибар Никос Куракис извукао је примјерак дуг око 50 центиметара из мора код обале Ираклиона на Криту, једном од најпопуларнијих грчких острва међу туристима.

Фотографије и видео-снимци улова убрзо су преплавили друштвене мреже.

Иако ова врста у Медитерану у просјеку достиже дужину од око 40 центиметара, њена величина није оно што највише забрињава научнике. Много већи проблем представља њена отровност, али и чињеница да се изузетно успјешно шири и потискује домаће врсте.

Риба напухача пореклом је из Црвеног мора, а у Средоземно море доспјела је преко Суецког канала. У грчким водама први пут је регистрована прије готово две деценије, а од тада се све чешће појављује око Крита, Додеканеза и других дијелова Егејског мора.

Стручњаци упозоравају да у Медитерану готово да нема природних предатора који би могли да контролишу њено ширење, због чега се размножава готово несметано и представља озбиљну претњу локалном морском екосистему.

Риба напухача има смртоносан отров

Највећа опасност крије се у чињеници да ова риба у својим органима акумулира тетродотоксин, један од најјачих познатих неуротоксина. Највеће концентрације отрова налазе се у јетри, јајницима и кожи.

Уколико се конзумира, може изазвати тешко тровање, парализу, па чак и смрт. Због тога су продаја и конзумирање ове врсте забрањени у Грчкој и свим државама Европске уније.

Уништава мреже и прави штету рибарима

Осим опасности по здравље људи, риба напухача представља велики проблем и за рибаре. Захваљујући изузетно снажним вилицама, лако оштећује рибарске мреже и парангале, док се истовремено храни економски важним врстама риба и главоножаца, наносећи значајну штету локалном рибарству.

Морски биолози са великом забринутошћу прате ширење ове инвазивне врсте. Упозоравају да би њен даљи продор могао озбиљно да угрози аутохтоне врсте и додатно оптерети рибарски сектор.

Како температуре мора настављају да расту усљед климатских промена, услови за опстанак тропских врста у Медитерану постају све повољнији. Стручњаци сматрају да би управо због тога риба напухача у будућности могла да прошири своје станиште још даље ка западном Медитерану.

(телеграф)

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Тагови :

Риба

Крит

Грчка

Море

сребрнопруга напухача

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