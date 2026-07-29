Авион се срушио убрзо након полијетања: Погинула једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у паду малог авиона у близини аеродрома Chandler у Аризони. Ватрогасне екипе изашле су на терен након дојаве о несрећи, а тачну локацију пада утврдиле су уз помоћ контролног торња, пише ABC News.
Несрећа се догодила у уторак око 19:50 по локалном времену, недалеко од раскрснице цеста McQueen и Queen Creek.
A Piper Cherokee N9062J just crashed on takeoff from the Chandler airport in Arizona. Reports of a small fire at this time. 🙏— Thenewarea51 (@thenewarea51) July 29, 2026
Audio via @theATCapp pic.twitter.com/KwMhTNQItM
Small aircraft Crashes Shortly After Takeoff at Chandler Airport in Arizona— FL360aero (@fl360aero) July 29, 2026
A Piper Cherokee 180C aircraft (N9062J) crashed shortly after taking off from Chandler Municipal Airport in Arizona, prompting an emergency response at the scene.
According to initial reports, the…
На мјесту догађаја хитне службе пронашле су олупину авиона и тијело једне особе, чија је смрт утврђена на лицу мјеста.
Идентитет погинуле особе, за коју се претпоставља да је управљала авионом, још није службено објављен.
🇺🇸Emergency crews rush to plane crash at Arizona airport— Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 29, 2026
A small aircraft has crashed at Chandler Municipal Airport, drawing a large emergency response as first responders work to secure the scene.
Fire officials say they found a single aircraft down with one person on board,… pic.twitter.com/Oo70Eg8rtW
Ватрогасна служба Chandlera потврдила је да на случају сурађује с управом аеродрома, полицијом и Савезном управом за цивилно ваздухопловство (ФАА). Истрага о узроцима несреће се наставља.
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