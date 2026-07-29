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Авион се срушио убрзо након полијетања: Погинула једна особа

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 10:36

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Срушио се авион у Аризони приликом чега је погинула једна особа
Фото: Društvena mreža X/FL360aero

Једна особа погинула је у паду малог авиона у близини аеродрома Chandler у Аризони. Ватрогасне екипе изашле су на терен након дојаве о несрећи, а тачну локацију пада утврдиле су уз помоћ контролног торња, пише ABC News.

Детаљи несреће

Несрећа се догодила у уторак око 19:50 по локалном времену, недалеко од раскрснице цеста McQueen и Queen Creek.

На мјесту догађаја хитне службе пронашле су олупину авиона и тијело једне особе, чија је смрт утврђена на лицу мјеста.

Истрага у току

Идентитет погинуле особе, за коју се претпоставља да је управљала авионом, још није службено објављен.

Ватрогасна служба Chandlera потврдила је да на случају сурађује с управом аеродрома, полицијом и Савезном управом за цивилно ваздухопловство (ФАА). Истрага о узроцима несреће се наставља.

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