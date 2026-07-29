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Познати ди-џеј пронађен мртав

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:21

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Ди-џеј миксета
Фото: Pexel/joshua sanchez

Француски ди-џеј и електропоп музичар Кавински, чије је право име Венсан Белорже, пронађен је мртав у Паризу, јавили су ТВ БФМ и лист "Фигаро".

Кавински је аутор хита "Најткол" из 2010. године, која је кориштена у филму "Драјв", а наступио је на церемонији затварања Олимпијских игара 2024. године.

Медији преносе да је Кавински пронађен мртав синоћ у свом дому у Паризу. Имао је 50 година, преноси Срна.

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Тагови :

ди-џеј

пронађено тијело

ди-џеј Кавински мртав

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