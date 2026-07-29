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"БМВ" укида 8.000 радних мјеста

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 10:53

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БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.
Фото: pexels/Mauricio Krupka Buendia

Њемачки произвођач аутомобила "Бе-Ем-Ве" укинуће 8.000 радних мјеста широм свијета након природног одлива особља и примјеном програма добровољног отпуштања у Њемачкој, рекли су извори агенцији ДПА.

Шема отпуштања запослених требала би да траје од октобра ове до краја идуће године и намијењена је свим запосленим у Њемачкој који нису директно укључени у производњу. Око 84.000 од 154.000 запослених у компанији ради у Њемачкој.

Минхенски "Бе-Ем-Ве" је још један велики њемачки произвођач аутомобила који спроводи велики програм смањења броја радних мјеста након низа резова у "Фолксвагену", "Мерцедесу", "Аудију" и "Поршеу", преноси Срна.

Цијела њемачка ауто-индустрија, стуб највеће европске привреде, пати од пада на кључном тржишту у Кини усљед раста домаће конкуренције, док су ситуацију додатно погоршали америчке царине и криза на Блиском истоку.

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Тагови :

БМВ

Аутомобил

Радна мјеста

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