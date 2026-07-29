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БиХ поново прима половину миграната са балканске руте

29.07.2026 11:25

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Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње
Фото: АТV

Иако је прошле године забиљежен пад броја миграната на западнобалканској рути, број илегалних миграција ове године повећан је за 27 одсто, наводи се у најновијем извјештају Међународне организације за миграције (ИОМ).

Према подацима ИОМ-а, током прошлог мјесеца у земљама западног Балкана регистровано је око 2.500 миграната, а највећи број евидентиран је у Босни и Херцеговини - 1.157 особа, што је готово половина укупног броја у региону.

На другом мјесту је Сјеверна Македонија са око 500 регистрованих миграната, затим Србија са око 350, док су у осталим земљама забиљежени знатно мањи бројеви.

БиХ предњачи и по броју новопридошлих миграната, а међу њима су најбројнији држављани Судана, који чине око 16 одсто укупног броја. Слиједе мигранти из Бангладеша и Египта.

Према подацима ИОМ-а, БиХ има шест прихватних центара укупног капацитета око 5.000 мјеста, док Србија располаже са 12 центара капацитета око 3.000 мјеста.

Извјештај показује да се миграциона кретања понављају из године у годину - најмање долазака биљежи се у јануару и фебруару, након чега број расте током прољећа, а врхунац је најчешће крајем љета и током јесени.

ИОМ наводи да све земље западног Балкана тренутно имају смјештајне капацитете који превазилазе број миграната који се налазе на њиховој територији, пише Дневни аваз.

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Тагови :

Мигранти

Босна и Херцеговина

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