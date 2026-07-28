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Пљуште реакције на иницијативу за постављање "Љиљана" у Мостару

Аутор:

Весна Азић
28.07.2026 19:18

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Изградња монументалног "Љиљана" на Фортици изнад Мостара
Фото: АТВ

Нови споменик и стари сукоби. Тако би се укратко могао описати приједлог федералног посланика Санела Кајана за изградњу монументалног "Љиљана" на Фортици изнад Мостара.

Прије него што је и званично разматрана, иницијатива је, могло би се рећи изазвала нове подјеле. Стижу и прве реакције.

Нови споменик и стари сукоби. Тако би се укратко могао описати приједлог федералног посланика Санела Кајана за изградњу монументалног "Љиљана" на Фортици изнад Мостара.

Прије него што је и званично разматрана, иницијатива је, могло би се рећи изазвала нове подјеле. Стижу и прве реакције.

Мостар треба централни "Љиљан" - тако сматра федерални посланик Санел Кајан. Тврди да град ни више од три деценије након рата нема спомен-обиљежје посвећено припадницима Армије Републике БиХ и МУП-а Републике БиХ. Вријеме је, каже, да се тај дуг исправи.

"Око овог пројекта требамо се ујединити и заједнички радити на његовој реализацији. Изнад Мостара, видљив из свих дијелова града, Љиљан би трајно свједочио о борби за Босну и Херцеговину, њеним браниоцима и вриједностима које не смијемо заборавити", рекао је федерални посланик Санел Кајан.

Идеја је, међутим, одмах наишла на оштар одговор. Неће је подржати делегати из реда хрватског народа. Изградња споменика додатно би, кажу, продубила подјеле у Мостару.

"Па таква идеја се не може подржати никако. Већ дуго времена ради на оваквим и другим ригидним идејама које служе само за подгријавање националних тензија. Он је већ од раније познат по томе што мрзи све што је хрватско и српско..А, ево, величао би нешто што припада Бошњацима", казао је предсједавајући Дома народа Парламента ФБиХ Мартиновић Томислав.

Пљуште реакције српских делегата. О питањима која дубоко задиру у ратно насљеђе не може се одлучивати једнострано и без сагласности сва три конститутивна народа.

"Ми такве једностране одлуке које долазе од једног народа без консензуса друга два - нећемо подржати. Мислим да ни Хрвати нису, мислим то сада није моја брига. Али, једноставно, мислим да је то онако баш једнострано.. обзиром да је и то неко брдо по мом сазнању онако доминантно и да се види цијели град", казао је делегат у Дому народа Парламента ФБиХ Никола Матерић.

Иницијативном није изненађен ни Горан Броћета. Такви потези итекако личе на Демократску фронту, која је, каже портпарол и потрчко Странке демократске акције.

"Када је у питању само обиљежје, подршка нас из СНСД-а тим и таквим споменицима никада неће бити. А, успут, питамо ДФ, гђе су данас мостарски Срби који су ту живјели вјековима и од кога су бранили Мостар? Да ли можда од Алексе Шантића и других великих мостараца", додао је делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ Горан Броћета.

Oд иницијативе до реализације пут је дуг. По свему судећи и трновит.. бар ако је судити по првим реакцијама.

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Тагови :

Споменик Љиљани

Мостар

Изградња споменика

Босна и Херцеговина

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