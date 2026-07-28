Симптоми изостају годинама: У Српској регистрована 29 новообољела од хепатитиса

Аутор:Теодора Беговић
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Поводом обиљежавања Свјетског дана борбе против хепатитиса, грађани су имали прилику на Универзитетском клиничком центру Републике Српске да добију све информације о овом обољењу, обаве преглед и бесплатно се тестирају.
16 новообољелих од хепатитиса Б и 13 за тип Ц - подаци у за ову годину у Републици Српској. Током прошле године регистрована су 36 случаја новообољелих од ове болести. Забрињава то што већина случајева на почетку болести нема симптома. Особа може развити инфекцију, а да се симптоми појаве тек након неколико година.
"У 70 одсто случајева одраслих особа та инфекција прође асимптоматски, односно 70% одрасле популације која дође у контакт са вирусом не мора уопште да испољи било какве симптоме или знакове обољења. 20 до 30 одсто испољи симптоме који су карактеристични за ово обољење, а само 1 одсто испољи ту најтежу форму – фулмнантни хепатитис", рекла је епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске Бранка Суботић Радивојац.
Инфекција се преноси са мајке на дијете, сексуалним путем и преко крви. Једни од првих симптома су изразит умор, малаксалост и жутица коже и беоњача.
"Они који су у ризику требало би да се вакцинишу против чега можемо, а то су Б хепатитиси. Ако смо се ризично понашали или смо примали крв раније или смо имали неке интервенције у којима је било крви, најбоље би било урадити сералошку дијагностику, а све са циљем да се што прије открије", истакла је инфектолог у УКЦ-у Републике Српске Татјана Рогановић.
Вакцинација против хепатитса тип Б законски је обавезна за све запослене у здравственим установама, комуналним радницима, козметичарима и тату мајсторима. Сви грађани могу да се вакцинишу, у Институту за јавно здравство, а цијена једне дозе износи 50 КМ.
"Што се тиче саме вакцинације, неопходно је да се прво одраде одређене претраге из крви како бисмо били сигурни да та особа није већ обољела од саме болести. Након тога приступамо вакцинацији која се обавља у три дозе – сада, за три мјесеца и за шест мјесеци", додала је Суботић Радивојац.
Љекари поручују да су изгледи за излијечење највећи у раној фази болести. Хепатитис тип Б је хронична, неизљечива болест, али се са терапијом може држати под контролом како не би изазвала тешке компликације. За хепатитис тип Ц постоји терапија и могуће га је излијечити.
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