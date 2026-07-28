Logo

Симптоми изостају годинама: У Српској регистрована 29 новообољела од хепатитиса

Аутор:

Теодора Беговић
28.07.2026 20:11

Коментари:

0
Хепатитис Б и Ц
Фото: АТВ

Поводом обиљежавања Свјетског дана борбе против хепатитиса, грађани су имали прилику на Универзитетском клиничком центру Републике Српске да добију све информације о овом обољењу, обаве преглед и бесплатно се тестирају.

16 новообољелих од хепатитиса Б и 13 за тип Ц - подаци у за ову годину у Републици Српској. Током прошле године регистрована су 36 случаја новообољелих од ове болести. Забрињава то што већина случајева на почетку болести нема симптома. Особа може развити инфекцију, а да се симптоми појаве тек након неколико година.

"У 70 одсто случајева одраслих особа та инфекција прође асимптоматски, односно 70% одрасле популације која дође у контакт са вирусом не мора уопште да испољи било какве симптоме или знакове обољења. 20 до 30 одсто испољи симптоме који су карактеристични за ово обољење, а само 1 одсто испољи ту најтежу форму – фулмнантни хепатитис", рекла је епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске Бранка Суботић Радивојац.

Инфекција се преноси са мајке на дијете, сексуалним путем и преко крви. Једни од првих симптома су изразит умор, малаксалост и жутица коже и беоњача.

"Они који су у ризику требало би да се вакцинишу против чега можемо, а то су Б хепатитиси. Ако смо се ризично понашали или смо примали крв раније или смо имали неке интервенције у којима је било крви, најбоље би било урадити сералошку дијагностику, а све са циљем да се што прије открије", истакла је инфектолог у УКЦ-у Републике Српске Татјана Рогановић.

Вакцинација против хепатитса тип Б законски је обавезна за све запослене у здравственим установама, комуналним радницима, козметичарима и тату мајсторима. Сви грађани могу да се вакцинишу, у Институту за јавно здравство, а цијена једне дозе износи 50 КМ.

"Што се тиче саме вакцинације, неопходно је да се прво одраде одређене претраге из крви како бисмо били сигурни да та особа није већ обољела од саме болести. Након тога приступамо вакцинацији која се обавља у три дозе – сада, за три мјесеца и за шест мјесеци", додала је Суботић Радивојац.

Љекари поручују да су изгледи за излијечење највећи у раној фази болести. Хепатитис тип Б је хронична, неизљечива болест, али се са терапијом може држати под контролом како не би изазвала тешке компликације. За хепатитис тип Ц постоји терапија и могуће га је излијечити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хепатитис

здравље

Република Српска

тестирање

Коментари (0)

Прочитајте више

Победник "Пинкових звезда" Стефан Цекић открио је пол бебе заједно са супругом и колегиницом Јованом Ђорђевић.

Сцена

Побједник Пинкових звезда открио пол бебе: Стефану се остварила велика жеља

2 ч

0
Паника због цијена огрева: Бањалучани масовно купују прије новог поскупљења

Друштво

Паника због цијена огрева: Бањалучани масовно купују прије новог поскупљења

2 ч

0
Конобарица брише сто у отменом ресторану.

Регион

Хит оглас за посао: ''Тражи се конобарица која прије види госта него телефон''

2 ч

0
Турчин дигао три прста

Занимљивости

Горе мреже: Турчин запјевао "Весели се српски роде", па дигао 3 прста

2 ч

0

Више из рубрике

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

Здравље

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

2 ч

0
Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

Здравље

Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

5 ч

0
цигарета

Здравље

Зашто неки пушачи не оболе од рака? Научници вјерују да су пронашли одговор

12 ч

0
Сок од нара

Здравље

Моћни сок од нара: Природни савезник за здравље срца и крвних судова

23 ч

1

  • Најновије

22

19

Нетанјаху: ''Разговор са Трампом обиљежен заједничким разумијевањем''

22

10

Нови највећи успех клуба из села са 1.500 становника

22

02

Свештеник открио за чим људи највише жале пред смрт

22

01

Иран показао нови дрон - ФОТО

21

54

Мистерија изнад Широког Бријега: На 1.100 метара висине крију се камене шкољке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима