Хит оглас за посао: ''Тражи се конобарица која прије види госта него телефон''

Аутор:АТВ редакција
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Оглас за посао објављен у једној Фејсбук групи пивукао је велику пажњу корисника. На први поглед обичан оглас у ком послодавац тражи конобарицу, али имао је један посебан услов.
У огласу се наводи да се не тражи особа која ће “само одрадити смјену”, већ кандидаткиња с искуством која зна радити с гостима, преузети одговорност и створити угодну атмосферу.
Посебну је пажњу привукла реченица: “Тражи се конобарица која види госта прије него мобилни телефон”.
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Аутор огласа додаје да су “изволите” и осмијех саставни дио посла, а не додатна опрема.
Од кандидаткиња се тражи да у пријави наведу своје искуство и очекивану плату.
У огласу је истакнуто да се могу јавити искључиво озбиљне особе спремне за рад на цјелогодишњем радном мјесту у Сплиту.
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