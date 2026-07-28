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Хит оглас за посао: ''Тражи се конобарица која прије види госта него телефон''

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 20:00

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Конобарица брише сто у отменом ресторану.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Оглас за посао објављен у једној Фејсбук групи пивукао је велику пажњу корисника. На први поглед обичан оглас у ком послодавац тражи конобарицу, али имао је један посебан услов.

У огласу се наводи да се не тражи особа која ће “само одрадити смјену”, већ кандидаткиња с искуством која зна радити с гостима, преузети одговорност и створити угодну атмосферу.

Посебну је пажњу привукла реченица: “Тражи се конобарица која види госта прије него мобилни телефон”.

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Аутор огласа додаје да су “изволите” и осмијех саставни дио посла, а не додатна опрема.

Од кандидаткиња се тражи да у пријави наведу своје искуство и очекивану плату.

У огласу је истакнуто да се могу јавити искључиво озбиљне особе спремне за рад на цјелогодишњем радном мјесту у Сплиту.

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Тагови :

Сплит

Конобарица

оглас за посао

посао

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