Колико дуго можемо користити пластичну флашу за воду: Све преко је ризик

Аутор:АТВ редакција
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Вишекратно кориштење пластичних флаша може повећати ризик од развоја бактерија и излагања микропластици, упозорили су доктори.
Честа пракса поновног пуњења исте пластичне флаше водом многима дјелује као практичан, економичан и еколошки прихватљив избор. Међутим, стручњаци упозоравају да је амбалажа намијењена за једнократну употребу направљена тако да се користи ограничено вријеме и није предвиђена за дуготрајно поновно пуњење.
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Проблем није само у самој пластици, већ и у бактеријама које се врло брзо развијају у унутрашњости флаше, посебно када се пије директно из ње и када се не пере редовно. Допуњавање исте флаше неколико пута углавном није спорно ако је чиста и није била изложена високим температурама, али њена вишедневна употреба може представљати ризик по здравље.
Због тога љекари савјетују да се једнократна пластична амбалажа не користи из дана у дан. Временом се на унутрашњости флаше и око грлића накупљају микроорганизми који из усне дупље доспијевају у воду приликом сваког гутљаја. Ако се флаша не пере или стоји на топлом мјесту, бактерије се у таквим условима размножавају веома брзо.
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Осим хигијене, проблем представља и трошење материјала. Свакодневно стискање флаше и често отварање и затварање чепа стварају ситна оштећења и микропукотине на пластици. Такве промјене олакшавају задржавање нечистоћа, али и доприносе ослобађању честица микропластике које могу завршити у води коју пијете.
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