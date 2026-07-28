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Колико дуго можемо користити пластичну флашу за воду: Све преко је ризик

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 19:42

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Вода
Фото: pexels/Patrick

Вишекратно кориштење пластичних флаша може повећати ризик од развоја бактерија и излагања микропластици, упозорили су доктори.

Честа пракса поновног пуњења исте пластичне флаше водом многима дјелује као практичан, економичан и еколошки прихватљив избор. Међутим, стручњаци упозоравају да је амбалажа намијењена за једнократну употребу направљена тако да се користи ограничено вријеме и није предвиђена за дуготрајно поновно пуњење.

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Проблем није само у самој пластици, већ и у бактеријама које се врло брзо развијају у унутрашњости флаше, посебно када се пије директно из ње и када се не пере редовно. Допуњавање исте флаше неколико пута углавном није спорно ако је чиста и није била изложена високим температурама, али њена вишедневна употреба може представљати ризик по здравље.

Флаша може постати погодно мјесто за развој бактерија

Због тога љекари савјетују да се једнократна пластична амбалажа не користи из дана у дан. Временом се на унутрашњости флаше и око грлића накупљају микроорганизми који из усне дупље доспијевају у воду приликом сваког гутљаја. Ако се флаша не пере или стоји на топлом мјесту, бактерије се у таквим условима размножавају веома брзо.

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Хабање пластике повећава ослобађање микропластике

Осим хигијене, проблем представља и трошење материјала. Свакодневно стискање флаше и често отварање и затварање чепа стварају ситна оштећења и микропукотине на пластици. Такве промјене олакшавају задржавање нечистоћа, али и доприносе ослобађању честица микропластике које могу завршити у води коју пијете.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

флаша

пластика

пластична флашица

здравље

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