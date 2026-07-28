Прва ствар коју треба урадити у случају угриза змије

Аутор:АТВ редакција
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Већина људи се плаши змија, иако стручњаци савјетују да су ове животиње корисне и да никада неће напасти прве, али није згорег знати шта треба урадити у случају угриза.
Врели дани су савршен повод да змија изађе на сунце. Народ каже да змија неће прва да нападне ако се не осјећа угрожено.
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Али свједоци смо да све више људи долази у хитну са образложењем да их је ујела змија.
На нашем подручју живи неколико врста змија, од којих су само двије отровнице, поскок и шарка. Иако је поскок нешто отровнији од шарке, обје змије су мање отровне од, на примјер, афричких или азијских змија отровница, па је њихов угриз ријетко смртоносан.
Поскок је змија пепељастосиве боје и може да порасте до једног метра. Глава му је срцоликог изгледа, с карактеристичним рогом на врху носа. Уздуж тијела поскока се налази тамна вијугава линија која иде од главе до врха репа и карактеристична је за сваку змију ове врсте. Са стране линије се налазе тамне мрље.
Шарка је змија која живи широм Европе. Дуга је око 60 до 80 центиметара и такође има “цик-цак” линију дуж тијела. Постоје двије врсте: Випера берус босниенсис и Випера псеудоаспис.
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Ако вас змија угризе, најважније је утврдити да ли је она отровна или не. За разлику од неотровних, отровне змије имају троугласту главу и уске елиптичне очи.
У поступцима самопомоћи се сугерише да се не креће у лов за змијом због ризика од додатног угриза. Ако је змија убијена, тада је пожељно донијети је у болницу ради тачне идентификације, што много утиче на терапијски поступак.
На мјесту угриза се обично виде двије убодне ранице од змијских зуба, међусобно удаљене око 6 до 8 милиметара, иако је могуће да постоји и само једна раница или чак само огреботина. Налаз ранице не значи да је отров сигурно убризган у тијело.
На мјесту угриза се унутар два сата појављује бол и оток. Код тежих тровања бол се јавља брзо и необично је оштар; оток се такође брзо шири и може бити праћен јаким поткожним крварењима.
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На кожи се, уз црвенило, могу јавити и пликови са крвавим садржајем. Непосредно након угриза могу се јавити и симптоми попут вртоглавице, мучнине и повраћања, осјећаја опште слабости и оток регионалних лимфних чворова (у препонама код угриза у ногу или у пазуху код угриза у руку). Блиједа и хладна кожа, орошена знојем, уз убрзани рад срца и пад крвног притиска знакови су шока, који се углавном развија постепено и главни је узрок смрти.
Ако змија није отровница, рану треба обилно испрати водом, намазати антибиотском машћу и замотати завојем. Треба провјерити када је особа посљедњи пут вакцинисана против тетануса, па ако је прошло више од 5 година, потребно је поновити вакцину.
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Код сумње на змију отровницу угрижена особа мора строго да мирује, тј. треба избјегавати и најмањи покрет, а руку или ногу на којој је угризна рана треба имобилизовати.
Не препоручује се покушај исисавања отрова на мјесту угриза. Подвезивање изнад угризне ране такође није препоручљиво и не примјењује се јер може довести до компликација. Евентуалну компресију изводе посебно едуковани здравствени радници у ванредним случајевима. Такође, лед се не смије стављати на рану.
Неопходно је хитно превести угрижену особу у болницу.
Обично се жртве угриза змије хоспитализују, без обзира да ли је змија отровна или не.
Противотров за змијски угриз се даје искључиво у болничким условима интравенски, и то само када је строго индикован, будући да сам серум може изазвати озбиљне, па чак и по живот опасне реакције.
Неке угризе попут оних када особа случајно стане на змију, готово је немогуће спријечити. Међутим, постоје мјере опреза које могу знатно умањити могућност да вас змија уједе:
Пустите змију на миру. Многи људи буду угрижени при покушају да змију убију или јој се што више приближе. Змије најчешће побјегну, а само ријетко нападају.
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Избјегавајте високу траву ако немате прикладну обућу (дебеле кожне чизме), и што је више могуће крећите се постојећим стазама.
Руке и ноге не стављајте на мјеста која нису прегледна (на пример, немојте завлачити руку у жбун или иза неког камена). Не подижите камење или комаде дрва ако нисте на довољној удаљености од потенцијалног напада змије.
Посебно будите опрезни и у приправности ако се пењете по стијенама.
Како одбити змије од вашег дворишта
Иако већина змија нису отровнице, често су непожељни гости на нашим имањима.
Уређење самог терена, односно станишта је релативно једноставан начин да се смањи могућност настањења у вашој башти.
Већина ових предатора радије бира хладна, влажна и мрачна станишта, као што су гомила дрва, дасака или густи грмови или висока трава.
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Наиме, иста ова места радо бирају мишеви и глодари. Како бисте смањили могућност појаве змија отклоните потенцијална скровишта и за грабљивицу и за ловину.
Редовно косите травњак и кратите живу ограду, поготово ону која расте близу тла. Наслажите камење и дрво за огрев даље од баште и куће, а још идеалније би било на полицама. Такође, храну за љубимце држите у затвореним кутијама.
Прах соде бикарбоне поспите по врту и дворишту и отераћете змије које не воле, како нека истраживања показују, соду.
Па тако, ако се бојите змија, у малим хрпицама поспите соду по башти.
Чести непријатељи ових гмизаваца су пси и наравно незаобилазне морке.
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Пси веома бурно реагују на близину змија, а често се обрачунавају са њима.
Морке су животиње које се оглашавају када је у близини змија. У народу влада веровање да уколико имате морку у дворишту да ту змија неће доћи.
Морке су одличне и у борби против глодара и штеточина, преноси "Босна инфо".
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