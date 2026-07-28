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Цивилна заштита упутила апел грађанима

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:25

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Цивилна заштита упутила апел грађанима
Фото: Танјуг/АП

Одсјек за послове цивилне заштите у Угљевику позвао је грађане на опрез и крајњу одговорност због повећаног ризика од избијања пожара на отвореном простору, којих је било 34 од почетка године.

У Ватрогасној јединици Угљевика Срни је речено да су у овој години имали 50 интервенција, од тога 34 на отвореном простору, а најчешће узрок пожара је људска непажња и неодговорно понашање.

Усљед високе температуре ваздуха и појачаног вјетра створени су услови који погодују брзом настанку и ширењу пожара, што може угрозити животе људи, имовину и природна богатства, истичу из Цивилне заштите.

Грађане су позвали да не пале ватру на отвореном простору, не спаљују траву, коров, ниско растиње, биљни отпад и друге остатке и не предузимају радње које могу изазвати пожар.

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"Само одговорним понашањем можемо спријечити настанак великих материјалних штета и сачувати безбједност наших суграђана", наводи се у апелу.

(СРНА)

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Тагови :

пожар

Угљевик

Цивилна заштита РС

опрез

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