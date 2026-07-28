Цивилна заштита упутила апел грађанима

Аутор:АТВ редакција
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Одсјек за послове цивилне заштите у Угљевику позвао је грађане на опрез и крајњу одговорност због повећаног ризика од избијања пожара на отвореном простору, којих је било 34 од почетка године.
У Ватрогасној јединици Угљевика Срни је речено да су у овој години имали 50 интервенција, од тога 34 на отвореном простору, а најчешће узрок пожара је људска непажња и неодговорно понашање.
Усљед високе температуре ваздуха и појачаног вјетра створени су услови који погодују брзом настанку и ширењу пожара, што може угрозити животе људи, имовину и природна богатства, истичу из Цивилне заштите.
Грађане су позвали да не пале ватру на отвореном простору, не спаљују траву, коров, ниско растиње, биљни отпад и друге остатке и не предузимају радње које могу изазвати пожар.
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"Само одговорним понашањем можемо спријечити настанак великих материјалних штета и сачувати безбједност наших суграђана", наводи се у апелу.
(СРНА)
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