Кружни ток на Палама званично отворен за саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Највише руководство Републике Српске данас је на Палама званично отворило новоизграђени кружни ток, вриједан 997.000 КМ са ПДВ-ом.
Функционалност раскрснице озваничили су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, руководство Града Источно Сарајево и општине Пале.
Свечаном пуштању у саобраћај новоизграђене кружне раскрснице присуствовали су и народни посланик Ацо Станишић и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
За изградњу кружне раскрснице двије трећине средстава обезбиједио је Град Источно Сарајево, док је преостали износ издвојила Влада Републике Српске.
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