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Кружни ток на Палама званично отворен за саобраћај

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 13:40

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Пале отварање кружног тока 28.7.2026
Фото: Srna

Највише руководство Републике Српске данас је на Палама званично отворило новоизграђени кружни ток, вриједан 997.000 КМ са ПДВ-ом.

Функционалност раскрснице озваничили су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, руководство Града Источно Сарајево и општине Пале.

Свечаном пуштању у саобраћај новоизграђене кружне раскрснице присуствовали су и народни посланик Ацо Станишић и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

За изградњу кружне раскрснице двије трећине средстава обезбиједио је Град Источно Сарајево, док је преостали износ издвојила Влада Републике Српске.

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Тагови :

Пале

Кружни ток

Република Српска

саобраћај

Источно Сарајево

Милорад Додик

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