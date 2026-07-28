Извукли сома из воде и затекли нешто језиво!

Аутор:АТВ редакција
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Истраживачки тим из САД дошао је до забрињавајућег открића – тумори су почели да се шире међу сомовима и другим рибама, а први резултати показују да се болест преноси са једне животиње на другу.
Ширење канцерогених израслина са домаћина на домаћина веома је ријетка појава, саопштио је Универзитет у Вермонту. Ријеч је о тек четвртом познатом случају преносивог рака код животиња.
У језеру Мемфремагог, које се простире дуж границе САД и канадске провинције Квебек, риболовци и истраживачи још 2012. године примијетили су обољеле рибе.
Од тада њихов број непрестано расте, а истраживачки тим је у јулу објавио резултате студије у научном часопису „Nature“, према којима су се сомови међусобно заразили овом болешћу коже.
Научници су анализирали туморе код слатководних риба и утврдили да су они генетски ближи једни другима него самом домаћину. То указује на то да се ћелије рака преносе са једне животиње на другу, слично начину на који се шире вирусне инфекције.
Највише обољелих риба забиљежено је у мријестилиштима. Истраживачи претпостављају да до преношења долази директним физичким контактом током сезоне мријешћења.
Како сомови живе на дну језера, у сталном су контакту са подлогом и околином, што би такође могло допринијети ширењу паразита који омогућава пренос болести. Процјењује се да је заражено око 30 одсто риба у језеру.
Језеро Мемфремагог обезбјеђује пијаћу воду за више од 175.000 људи, али истраживачи истичу да нема разлога за забринутост.
Према њиховим наводима, ћелије овог облика рака не могу заразити нити преживјети у организму друге врсте, па не постоји опасност од преношења на људе.
Заражене рибе пронађене су равномјерно дуж читавог језера, дугог 51 километар, због чега су научници искључили могућност да је узрок болести загађење воде са оближње депоније. Анализе су показале да су параметри воде стабилни.
Ипак, сматрају да би природно повишен ниво арсена у језерском дну могао бити један од могућих узрока.
Истраживачи су испитали и рибе из других водених подручја у америчким савезним државама Вермонт, Њу Хемпшир и Мејн, као и у канадском Њу Бранзвику. И на тим локацијама утврђен је повишен ниво арсена у земљишту, а пронађене су и заражене рибе.
(Курир)
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