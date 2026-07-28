Logo

Република Српска богатија за 27 беба

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:54

Коментари:

0
беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 14 дјевојчица и 13 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у породилишту Бањалука, њих 13, док су у Фочи и Бијељини рођене по три, Добоју, Зворнику и Градишци по двије, а у Требињу и Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, Фочи двије дјевојчице и дјечак, Бијељини два дјечака и дјевојчица, Добоју дјечак и дјевојчица, Зворнику двије дјевојчице, Градишци два дјечака, а у Требињу и Источном Сарајеву по дјечак.

У породилиштима Невесиње и Приједор није било порода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Породилишта

рођене бебе

Република Српска

мајка

породиље

Коментари (0)

Више из рубрике

Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.

Друштво

Возачи, пажња! Радови и измјене режима саобраћаја на бројним путевима

1 ч

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.

Друштво

Данас славимо Ћириловдан: Један обичај је обавезан за срећу, а ево шта свака мајка треба да уради

1 ч

0
Ајкула

Друштво

Ајкула напала инфлуенсера док је ронио: Све снимљено!

2 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП у акцији солидарности: Стотине полицајаца широм Српске дарују крв

2 ч

0

  • Најновије

09

17

Нова драма у Шпанији: Тражи се 13 година затвора за супругу премијера Санчеза

09

13

Долазак Леброна изазвао финансијски земљотрес, цијене улазница отишле у небо

09

04

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

09

01

Париз истражује могући терористички напад

08

45

Научници истраживали везу између канабиса и стреса: Открили везу са кортизолом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима