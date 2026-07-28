Република Српска богатија за 27 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 14 дјевојчица и 13 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у породилишту Бањалука, њих 13, док су у Фочи и Бијељини рођене по три, Добоју, Зворнику и Градишци по двије, а у Требињу и Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, Фочи двије дјевојчице и дјечак, Бијељини два дјечака и дјевојчица, Добоју дјечак и дјевојчица, Зворнику двије дјевојчице, Градишци два дјечака, а у Требињу и Источном Сарајеву по дјечак.
У породилиштима Невесиње и Приједор није било порода.
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