Лидл уводи нови начин плаћања

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Њемачки трговачки гигант Лидл одабрао је Веро (Wero), европски систем директног плаћања с рачуна на рачун (account-to-account – A2A), као нови начин плаћања приликом интернет куповине на платформи Lidl.de.
Примјена овог система почиње у Њемачкој, док Иницијатива за европска плаћања (European Payments Initiative – EPI) и Лидл планирају да током 2026. године прошире Веро и на интернет продавнице у Белгији и Француској. Према званичном саопштењу за јавност, до краја године планирано је и увођење овог начина плаћања у физичким продавницама.
Веро омогућава потрошачима да плаћају директно са свог банковног рачуна путем мобилне апликације, без посредовања класичних картичних компанија.
Економија
Лидл стиже на још једну локацију у БиХ
Систем је намијењен интернет куповини, а накнадно и употреби у физичким продавницама. ЕПИ га позиционира као европску алтернативу постојећим платним картицама и дигиталним новчаницима.
ЕПИ су основале европске банке и пружаоци платних услуга с циљем стварања домаћег система плаћања с рачуна на рачун и смањења зависности од неевропских картичних мрежа. Веро је постепено уведен на тржишта Европске уније, најприје за директне трансфере међу корисницима (peer-to-peer – P2P), а затим и за електронску трговину.
Уговор са Лидлом прати исти образац – почетно покретање на једном тржишту, прије ширења на друге земље у којима Лидл и Шварц група имају интернет продавнице. Ова стратегија постепеног увођења одражава шири модел ЕПИ-ја, који предност даје великим трговачким ланцима.
Економија
Лидл улаже 10 милијарди евра: Дио инвестиција стиже у Сарајево, Бању Луку, Требиње и Мостар
Никола Брахт, руководилац одјељења за платна рјешења Шварц групе (Schwarz Payment Solutions), изјавила је да ово увођење одражава усмјереност компаније на једноставно корисничко искуство, уз заштиту података и информациону безбједност у складу са европским стандардима. Додала је да група очекује даље ширење система Веро као вишеканалног начина плаћања.
Ирина Агијејева, директорица управљања производима у компанији Моли (Mollie), која пружа платне услуге, истакла је да је дијалог између ЕПИ-ја и пружалаца услуга обликовао кључне елементе увођења система Веро, укључујући прилагођавања којима се трговцима олакшава његова примјена.
Укључивањем платформе Lidl.de значајно се шири досег система Веро међу великим европским интернет трговцима. Хоће ли Веро доживјети ширу примјену зависиће од наставка ширења на друга национална тржишта, увођења плаћања у физичким продавницама и брзине којом ће се остали трговци и банке придруживати овој мрежи, пише портал Пејперс (Paypers).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
18
09
17
09
13
09
04
09
01
Тренутно на програму