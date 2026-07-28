Избио велики шумски пожар код Анталије

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар избио је код Анталије у Турској и тренутно се гаси и из ваздуха и са земље.
Пожар је избио у шумовитом подручју насеља Узумлу из још увијек неутврђених разлога, преноси Анадолија.
Након пријаве, екипе Регионалне дирекције за шумарство Анталије и ватрогасне службе послате су на терен.
У гашењу пожара учествује шест хеликоптера, три авиона, 14 ватрогасних возила, пет возила за снабдијевање водом, два возила за хитне интервенције и 135 шумских радника.
Како се наводи, ватрогасци настављају да улажу напоре на гашењу пожара из ваздуха и са копна како би ставили ватру под контролу, која се шири због вјетра, преноси Срна.
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