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Избио велики шумски пожар код Анталије

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 08:00

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Фото: Pexel/Oscar Sánchez

Шумски пожар избио је код Анталије у Турској и тренутно се гаси и из ваздуха и са земље.

Пожар је избио у шумовитом подручју насеља Узумлу из још увијек неутврђених разлога, преноси Анадолија.

Након пријаве, екипе Регионалне дирекције за шумарство Анталије и ватрогасне службе послате су на терен.

У гашењу пожара учествује шест хеликоптера, три авиона, 14 ватрогасних возила, пет возила за снабдијевање водом, два возила за хитне интервенције и 135 шумских радника.

Како се наводи, ватрогасци настављају да улажу напоре на гашењу пожара из ваздуха и са копна како би ставили ватру под контролу, која се шири због вјетра, преноси Срна.

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Тагови :

Анталија

Турска

Велики шумски пожар

ватра

Ватрогасци

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