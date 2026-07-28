Републиканци објавили Бајденове снимке

Аутор:АТВ редакција
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Републиканци у америчком Конгресу објавили су аудио-снимке које је Џозеф Бајден годинама покушавао да задржи у тајности. На снимцима, насталим док је писао мемоаре, Бајден признаје да је након одласка са функције потпредсједника задржао повјерљива документа. Ријеч је о разговорима које је Бајден, који данас има 83 године, водио са писцем Марком Звоницером током рада на књизи „Обећај ми, тата“ из 2017. године, пише Би-Би-Си.
„Управо сам доље пронашао све те повјерљиве ствари“, чује се Бајденова изјава на снимку из фебруара 2017. године, забиљеженом мјесец дана након што је напустио Бијелу кућу.
Аудио-материјал, који траје дуже од два сата и објављен је у понедјељак, забиљежен је током сарадње Бајдена и Звоницера. На једном снимку Бајден говори писцу: „Сљедеће што имам овдје је, хм, ово је повјерљиво.“
У другом разговору из октобра 2016. године, док је још био потпредсједник у администрацији Барака Обаме, Бајден је Звоницеру рекао: „Имам опширне биљешке из тог периода... Они не знају да ово имам.“
До снимака су дошли републиканци у Представничком дому и конзервативна непрофитна организација Пројекат за надзор (Oversight Project), који су покренули судски поступак за њихово објављивање. Материјали су 2024. године предати Министарству правде током истраге о Бајденовом поступању са службеним документима.
Док је Бајден био предсједник од 2021. до 2025. године, Министарство правде одбијало је да објави снимке. У мају су његови приватни адвокати поднијели тужбу против Министарства како би спријечили објављивање, али су од ње одустали након неколико судских пораза.
Audio recordings that former President Joe Biden fought for years to keep private have now been released. CBS News received two hours of audio recordings, from roughly 70 hours of tapes cited in a 2024 special counsel's report, which said Biden kept volumes of notes at his home… pic.twitter.com/Zv9uIRqNAW— CBS News (@CBSNews) July 28, 2026
Снимци садрже бројне цензурисане дијелове. Републиканци из Одбора за надзор тврде да ти дијелови „служе прикривању Бајденовог откривања повјерљивих информација“.
Тужилац Роберт Хур добио је снимке и транскрипте 2024. године у оквиру истраге о Бајденовом поступању са документима. Хур је закључио да је Бајден непрописно задржао списе, али није препоручио подизање оптужнице. Образложио је то процјеном да би га порота вјероватно доживјела као „добронамјерног старијег човјека са слабим памћењем који изазива саосјећање“.
Бајденов портпарол Ти-Џеј Дакло изјавио је да је објављивање снимака „само најновији примјер како ова администрација користи Министарство правде као оружје за политичку одмазду“.
„То је погрешно. Иако се предсједник Бајден не слаже са данашњом одлуком, он поштује судове и кључну улогу коју независно правосуђе има у здравој демократији“, додао је Дакло.
Поређења ради, Доналд Трамп такође је био оптужен за незаконито задржавање докумената у својој кући на Флориди, али су те оптужбе одбачене након што се вратио у Бијелу кућу.
(Индекс)
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