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Републиканци објавили Бајденове снимке

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:42

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Предсједник Џо Бајден чека да се обрати о спољној политици у Стејт департменту у Вашингтону, 13. јануара 2025. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Susan Walsh, File

Републиканци у америчком Конгресу објавили су аудио-снимке које је Џозеф Бајден годинама покушавао да задржи у тајности. На снимцима, насталим док је писао мемоаре, Бајден признаје да је након одласка са функције потпредсједника задржао повјерљива документа. Ријеч је о разговорима које је Бајден, који данас има 83 године, водио са писцем Марком Звоницером током рада на књизи „Обећај ми, тата“ из 2017. године, пише Би-Би-Си.

„Управо сам доље пронашао све те повјерљиве ствари“, чује се Бајденова изјава на снимку из фебруара 2017. године, забиљеженом мјесец дана након што је напустио Бијелу кућу.

Шта откривају снимци

Аудио-материјал, који траје дуже од два сата и објављен је у понедјељак, забиљежен је током сарадње Бајдена и Звоницера. На једном снимку Бајден говори писцу: „Сљедеће што имам овдје је, хм, ово је повјерљиво.“

У другом разговору из октобра 2016. године, док је још био потпредсједник у администрацији Барака Обаме, Бајден је Звоницеру рекао: „Имам опширне биљешке из тог периода... Они не знају да ово имам.“

Правна битка за објављивање снимака

До снимака су дошли републиканци у Представничком дому и конзервативна непрофитна организација Пројекат за надзор (Oversight Project), који су покренули судски поступак за њихово објављивање. Материјали су 2024. године предати Министарству правде током истраге о Бајденовом поступању са службеним документима.

Док је Бајден био предсједник од 2021. до 2025. године, Министарство правде одбијало је да објави снимке. У мају су његови приватни адвокати поднијели тужбу против Министарства како би спријечили објављивање, али су од ње одустали након неколико судских пораза.

Снимци садрже бројне цензурисане дијелове. Републиканци из Одбора за надзор тврде да ти дијелови „служе прикривању Бајденовог откривања повјерљивих информација“.

Истрага и политичке реакције

Тужилац Роберт Хур добио је снимке и транскрипте 2024. године у оквиру истраге о Бајденовом поступању са документима. Хур је закључио да је Бајден непрописно задржао списе, али није препоручио подизање оптужнице. Образложио је то процјеном да би га порота вјероватно доживјела као „добронамјерног старијег човјека са слабим памћењем који изазива саосјећање“.

Бајденов портпарол Ти-Џеј Дакло изјавио је да је објављивање снимака „само најновији примјер како ова администрација користи Министарство правде као оружје за политичку одмазду“.

„То је погрешно. Иако се предсједник Бајден не слаже са данашњом одлуком, он поштује судове и кључну улогу коју независно правосуђе има у здравој демократији“, додао је Дакло.

Поређења ради, Доналд Трамп такође је био оптужен за незаконито задржавање докумената у својој кући на Флориди, али су те оптужбе одбачене након што се вратио у Бијелу кућу.

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