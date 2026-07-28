Херојски подвиг шеснаестогодишњег спасиоца: Спасио дијете из огромних таласа

Аутор:АТВ редакција
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Драматична акција спасавања одиграла се на плажи у Санта Крузу, након што је снажно море, са таласима налик цунамију, повукло дијете, због чега је млади спасилац без оклијевања скочио у животно опасне таласе.
Спасилац, за којег очевици кажу да је извео једно од најхеројскијих спасавања које су икада видјели, има свега 16 година и ученик је средње школе, пренио је локални НБСи Беј Ерија. Жена која је на друштвеним мрежама навела да је његова мајка рекла је да се младић зове Рајдер.
Дијете које је Рајдер спасио, према наводима медија, има око 10 година.
На снимку драматичне акције види се како више људи са плаже, заједно са још једним спасиоцем, покушава да уђе у воду, али их огромни таласи брзо савладавају.
– То је многе затекло неспремне. Нажалост, дјечака је море за само неколико тренутака однијело – рекао је Вандер Дусен, који је снимио видео.
На снимку се види како шеснаестогодишњи спасилац ускаче у море и бори се са снажним таласима како би дијете вратио на обалу.
🚨WOW. Child Dramatically Rescued in Santa Cruz yesterday — FoxyFarmer🦊🇺🇸 (@GardensR4Health) July 27, 2026
A 16yr old Lifeguard went VIRAL for the rescue, exhibiting STUNNING lifesaving skills
As onlookers attempted to help, they too were almost swept away, the young lifeguard telling them to save themselves pic.twitter.com/atvNEa4exW
Из таласа у талас, Рајдер је, чини се, пажљиво хватао ваздух прије него што би заронио испод сваког надолазећег таласа, а сваки пут би изронио и даље чврсто држећи дијете.
Док су обоје нестајали под налетима таласа, више људи покушавало је да им помогне, али углавном без успјеха.
На крају је спасилац успио да извуче дјечака на обалу. Према писању НБС-и Беј Ерије, дијете је потом спојено са породицом, а љекари Хитне помоћи су га прегледали.
Очевици који су коментарисали снимак навели су да је борба са таласима трајала знатно дуже него што приказује видео, истичући да Рајдер ни у једном тренутку није испустио дијете, упркос непрестаним ударима мора.
Захваљујући свима који су му упутили ријечи подршке, Рајдерова мајка је поручила да њен син није учинио ништа више од посла који искрено воли.
– Одушевљена сам љубављу, добротом, захвалношћу и поштовањем које му упућујете! – написала је.
На питања да ли ће бити покренута акција прикупљања новца за Рајдера, одговорила је да за тим нема потребе.
– Искрено, он је само радио посао који неизмјерно воли – поручила је.
Умјесто тога, позвала је све који желе да подрже њеног сина да донирају програму „Џуниор гардс“ Одјељења за паркове округа Санта Круз, у којем су се Рајдер и многи други спасиоци обучавали прије него што су стекли услове да постану спасиоци на плажи.
Она је истакла и да би спасиоци на плажама требало да буду признати као припадници служби првог одговора, с обзиром на опасне услове у којима свакодневно раде дуж обале Санта Круза, преноси Фокс Њуз
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