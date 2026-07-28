Logo

Нетанјаху допутовао у Вашингтон

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 08:30

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху допутовао је у Вашингтон, ради састанка са предсједником САД Доналдом Трампом, јавио је лист "Тајмс оф Израел".

Извор из Бијеле куће рекао је синоћ за РИА Новости да ће Нетањаху и Трамп разговарати о сукобу са Ираном, проширењу Аврамовог споразума и договорима о Либану.

Нетањаху је раније изјавио да ће данашњи састанак бити њихов осми откако је Трамп поново изабран за предсједника САД, уз напомену да се ниједан међународни лидер није толико пута састао са америчким предсједником од почетка његовог другог мандата, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Америка

Доналд Трамп

Иран

Коментари (0)

Више из рубрике

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Свијет

Лидл уводи нови начин плаћања

1 ч

0
пожар ватра ватрогасци букти ватра дим

Свијет

Избио велики шумски пожар код Анталије

1 ч

0
Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Американци напустили сједницу Савјета безбједности УН током говора француског амбасадора

1 ч

0
Изгорјеле бунгалове у кампу приказује фотографија након што је пожар захватио ово подручје у Пелајос де ла Преси, у покрајини Мадрид, Шпанија, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Свијет

Нове масовне евакуације у Шпанији због пожара

1 ч

0

  • Најновије

09

18

Српска у највећем циклусу изградње ауто-путева: У плану нове стотине километара

09

17

Нова драма у Шпанији: Тражи се 13 година затвора за супругу премијера Санчеза

09

13

Долазак Леброна изазвао финансијски земљотрес, цијене улазница отишле у небо

09

04

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

09

01

Париз истражује могући терористички напад

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима