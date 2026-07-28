Нетанјаху допутовао у Вашингтон

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху допутовао је у Вашингтон, ради састанка са предсједником САД Доналдом Трампом, јавио је лист "Тајмс оф Израел".
Извор из Бијеле куће рекао је синоћ за РИА Новости да ће Нетањаху и Трамп разговарати о сукобу са Ираном, проширењу Аврамовог споразума и договорима о Либану.
Нетањаху је раније изјавио да ће данашњи састанак бити њихов осми откако је Трамп поново изабран за предсједника САД, уз напомену да се ниједан међународни лидер није толико пута састао са америчким предсједником од почетка његовог другог мандата, преноси Срна.
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