Долазак Леброна изазвао финансијски земљотрес, цијене улазница отишле у небо

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Леброн Џејмс је прије неколико дана званично потврдио да ће у наредне двије године играти за Филаделфија севентисиксерсе.
Он је потписао двогодишњи уговор вриједан осам милиона долара. Ипак, извјесно је да ће сам долазак Џејмса донијети велику економску корист Филаделфији.
Према првим процјенама ревизорских кућа, долазак најбољег стријелца у историји НБА лиге могао би донијети приход између 250 и 430 милиона долара.
Први ефекти већ су видљиви и код самих Сиксерса. Сезонске улазнице за нову сезону су распродате, док цијене појединачних улазница непрестано расту откако је вијест објављена.
Поређења ради, просјечна цијена улазнице у Ексфинити мобајл арени (Xfinity Mobile Arena) прошле сезоне износила је 68 долара. Сада, за прву припремну утакмицу против Селтикса, која ће бити одиграна 17. октобра, најјефтинија улазница кошта 283 долара, иако још није потврђено да ли ће Џејмс уопште играти.
Интересовање публике додатно је подстакнуто чињеницом да су Сиксерси, појачани и доласком Џејлена Брауна, постали један од кандидата за титулу првака.
(Кликс)
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