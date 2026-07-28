Пад цијене нафте настављен

Аутор:АТВ редакција
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Глобалне цијене нафте данас су смањене за више од два одсто, а цијена барела нафте "брент" је испод 84 долара први пут од средине мјесеца, показали су подаци са тржишта.
Цијена октобарских фјучерса нафте "брент" јутрос је смањена за 2,34 одсто и сада износи 83,86 долара по барелу.
Септембарски фјулерси ВТИ смањени су за 2,28 одсто, на 80,73 долара по барелу.
Циена октобарских фјучерса нафте "брент" јутрос је смањена за 2,34 одсто и сада износи 83,86 долара по барелу.
Септембарски фјулерси ВТИ смањени су за 2,28 одсто, на 80,73 долара по барелу, преноси Срна.
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