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Пад цијене нафте настављен

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 10:09

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Глобалне цијене нафте данас су смањене за више од два одсто, а цијена барела нафте "брент" је испод 84 долара први пут од средине мјесеца, показали су подаци са тржишта.

Цијена октобарских фјучерса нафте "брент" јутрос је смањена за 2,34 одсто и сада износи 83,86 долара по барелу.

Септембарски фјулерси ВТИ смањени су за 2,28 одсто, на 80,73 долара по барелу.

Циена октобарских фјучерса нафте "брент" јутрос је смањена за 2,34 одсто и сада износи 83,86 долара по барелу.

Септембарски фјулерси ВТИ смањени су за 2,28 одсто, на 80,73 долара по барелу, преноси Срна.

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Тагови :

Нафта

пад цијена нафте

економија

брент

Барел нафте

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