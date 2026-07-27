Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

Аутор:АТВ редакција
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Британска фармацеутска компанија Астра Зенека објавила је данас да је у другом тромјесечју 2026. остварила зараду већу од очекивања аналитичара и потврдила финансијске прогнозе за цијелу годину, упркос мјешовитим резултатима у развоју нових лијекова.
Приходи компаније у првих шест мјесеци ове године порасли су 9,4 одсто, на 30,67 милијарди долара, док је добит прије опорезивања повећана за 2,8 одсто, на 6,71 милијарду долара, преноси портал Морнингстар.
У другом кварталу 2026. приходи Астра Зенеке увећани су за 6,4 одсто, на 15,38 милијарди долара, док је основна зарада по акцији порасла за 21 одсто, надмашивши очекивања тржишта.
Компанија је повећала и међудивиденду на 1,06 долара по акцији, а њене акције су након објављивања резултата порасле за око 1,2 одсто на Лондонској берзи.
Астра Зенека је саопштила да су раст продаје предводили лијекови из области онкологије и ријетких болести, који су надокнадили слабије резултате појединих производа, укључујући лијек “Фарксига”, којем је истекла ексклузивност на тржишту Сједињених Америчких Држава.
Компанија је истовремено објавила мјешовите вијести из развоја нових терапија, преноси Танјуг.
Експериментални лијек “Соне-ве” остварио је успјех у завршној фази клиничког испитивања за лијечење узнапредовалог рака желуца, показавши значајно продужење укупног преживљавања пацијената.
Насупрот томе, лијек “Ултомирис” није испунио главни циљ испитивања код ријетке компликације након трансплантације матичних ћелија, иако су резултати указали на могућу корист за пацијенте.
Извршни директор Астра Зенеке Паскал Сорио изјавио је да је компанија “на добром путу” да до 2030. достигне 80 милијарди долара годишњих прихода.
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