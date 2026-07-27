Амиџић: Не може професор физичког тумачити буџет

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да професор физичког васпитања, као што је то делегат Ненад Вуковић, не може коментарисати структуру буџета.
Амиџић је навео да делегат Вуковић који је завршио Факултет за физичко васпитање може објашњавати како се ради колут напријед и колут назад, али да не може објашњавати нешто за шта није школован.
"Кад причамо о некој другој струци за коју су се неки други школовали, онда не дозвољавам да ми се то објашњава", истакао је Амиџић.
БиХ
Усвојен буџет од 1,58 милијарди КМ са седам мјесеци кашњења
Указао је да је прва и основна ствар да је буџет ове године у односу на претходну растао за један проценат и да људи треба да знају, а то је да је 2023, 2024, 2025 и 2026. године издвајање од Управе за индиректно опорезивање на истом нивоу, 1.020.000.000 КМ.
"То је оно што плаћају Влада Републике Српске и Влада ФБиХ", рекао је Амиџић након што је Вуковић коментарисао средства која су буџетом распоређена институцијама.
Амиџић је нагласио да је опредјељење Републике Српске да се средства према институцијама БиХ не увећавају, преноси Срна.
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