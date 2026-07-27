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Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 13:36

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је свирепи злочин у Гаравицама представљао дио геноцидне политике Независне Државе Хрватске, усмјерене ка потпуном уништењу Срба на овим просторима.

"Са тугом и дубоким пијететом, данас се сјећамо 12.000 невиних жртава Гаравица - једног од највећих стратишта српског народа у Другом свјетском рату", навела је Цвијановић на Иксу.

Она је нагласила да је Република Српска проистекла из љубави нашег народа према слободи, али и из његовог колективног памћења и одлучности да нам се овакви злочини никада више не понове.

"Зато је наша морална и историјска обавеза да чувамо сјећање на жртве и да истину преносимо будућим генерацијама. Дужни смо да се боримо против свих облика историјског ревизионизма и да не дозволимо да оваква страдања икада буду заборављена, умањена или релативизована. Свјесни смо да се сигурна и мирна будућност може градити само на темељу истине, сјећања и научених лекција из прошлости", поручила је Цвијановић.

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Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Гаравице

Злочин над Србима

НДХ

страдање Срба

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