Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је свирепи злочин у Гаравицама представљао дио геноцидне политике Независне Државе Хрватске, усмјерене ка потпуном уништењу Срба на овим просторима.
"Са тугом и дубоким пијететом, данас се сјећамо 12.000 невиних жртава Гаравица - једног од највећих стратишта српског народа у Другом свјетском рату", навела је Цвијановић на Иксу.
Са тугом и дубоким пијететом, данас се сјећамо 12.000 невиних жртава Гаравица - једног од највећих стратишта српског народа у Другом свјетском рату.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 27, 2026
Овај свирепи злочин представљао је дио геноцидне политике Независне Државе Хрватске, усмјерене ка потпуном уништењу Срба на овим…
Она је нагласила да је Република Српска проистекла из љубави нашег народа према слободи, али и из његовог колективног памћења и одлучности да нам се овакви злочини никада више не понове.
"Зато је наша морална и историјска обавеза да чувамо сјећање на жртве и да истину преносимо будућим генерацијама. Дужни смо да се боримо против свих облика историјског ревизионизма и да не дозволимо да оваква страдања икада буду заборављена, умањена или релативизована. Свјесни смо да се сигурна и мирна будућност може градити само на темељу истине, сјећања и научених лекција из прошлости", поручила је Цвијановић.
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